|
26.03.2026 06:31:28
Andretti Acquisition A legte Quartalsergebnis vor
Andretti Acquisition A lud am 24.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Andretti Acquisition A ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,280 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.