Andretti Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Andretti Acquisition A lud am 24.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Andretti Acquisition A ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,280 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at