Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich
Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,72 Prozent leichter bei 17 996,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 96,001 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 208,65 Zählern und damit 0,444 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 128,17 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 941,71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 218,06 Zählern.
So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 355,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, stand der SDAX noch bei 16 543,43 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 14 435,33 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,69 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 9,49 Prozent auf 6,46 EUR), DEUTZ (+ 5,32 Prozent auf 11,48 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,85 Prozent auf 20,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,27 Prozent auf 25,86 EUR) und NORMA Group SE (+ 4,20 Prozent auf 15,88 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Siltronic (-8,13 Prozent auf 47,82 EUR), ATOSS Software (-8,07 Prozent auf 90,00 EUR), HelloFresh (-7,94 Prozent auf 5,59 EUR), Verve Group (-7,13 Prozent auf 1,29 EUR) und secunet Security Networks (-6,32 Prozent auf 222,50 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 2 768 923 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 9,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick
Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.
Analysen zu Verve Group
