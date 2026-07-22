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SLI-Entwicklung 22.07.2026 12:26:38

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI leichter

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittag.

Am Mittwoch verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,01 Prozent auf 2 285,53 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,290 Prozent auf 2 279,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 285,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 287,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 275,17 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,092 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 22.06.2026, den Wert von 2 227,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 104,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der SLI 1 973,26 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,26 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 5,59 Prozent auf 211,60 CHF), Nestlé (+ 1,85 Prozent auf 85,84 CHF), Swiss Re (+ 1,37 Prozent auf 133,35 CHF), Sika (+ 1,31 Prozent auf 158,05 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,30 Prozent auf 623,60 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-6,57 Prozent auf 654,40 CHF), Lonza (-4,65 Prozent auf 537,80 CHF), Sandoz (-3,97 Prozent auf 63,90 CHF), Schindler (-2,90 Prozent auf 247,60 CHF) und Logitech (-1,26 Prozent auf 83,40 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 826 219 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 284,627 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Partners Group AG 727,00 0,72% Partners Group AG
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