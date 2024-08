Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Der SMI verliert am Donnerstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,06 Prozent leichter bei 12 340,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,460 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,213 Prozent auf 12 322,37 Punkte an der Kurstafel, nach 12 348,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 321,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 344,39 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,021 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 29.07.2024, bei 12 214,90 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, bei 11 793,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.08.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 106,24 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 0,80 Prozent auf 4 389,00 CHF), Sika (+ 0,49 Prozent auf 267,80 CHF), Holcim (+ 0,37 Prozent auf 80,90 CHF), Logitech (+ 0,37 Prozent auf 76,30 CHF) und Richemont (+ 0,22 Prozent auf 133,65 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen UBS (-0,46 Prozent auf 26,13 CHF), Novartis (-0,33 Prozent auf 101,16 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 116,75 CHF), Roche (-0,25 Prozent auf 281,50 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,19 Prozent auf 259,60 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 114 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,396 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

