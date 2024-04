Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag schwächer

Anleger in Zürich treten aktuell den Rückzug an.

Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,61 Prozent tiefer bei 15 063,75 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,913 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 113,14 Zählern und damit 0,289 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 156,95 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 15 113,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 043,72 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0,173 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 316,09 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 25.01.2024, einen Wert von 14 604,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, erreichte der SPI einen Wert von 15 152,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 3,39 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 480,85 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ObsEva (+ 27,27 Prozent auf 0,01 CHF), Dätwyler (+ 4,10 Prozent auf 182,60 CHF), u-blox (+ 3,73 Prozent auf 86,20 CHF), Inficon (+ 3,49 Prozent auf 1 244,00 CHF) und Vontobel (+ 3,42 Prozent auf 51,40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil HOCHDORF (-18,71 Prozent auf 1,26 CHF), Relief Therapeutics (-9,70 Prozent auf 1,21 CHF), Idorsia (-7,24 Prozent auf 1,77 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-6,43 Prozent auf 131,00 CHF) und Kinarus (-5,26 Prozent auf 0,00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 51 307 053 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252,038 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at