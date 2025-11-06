|
Angi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Angi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Angi im vergangenen Quartal 265,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Angi 296,7 Millionen USD umsetzen können.
