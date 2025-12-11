|
11.12.2025 18:39:25
Anglo Asian Mining Responds To ACG Metals Decision On Not To Proceed
(RTTNews) - Anglo Asian Mining Plc (AAZ.L) on Thursday has noted the announcement from ACG Metals Limited today, which confirmed they won't be making an offer for the Company.
This follows their initial notice on November 26, 2025. ACG explained that their choice was based on a review of Anglo Asian's assets and their own criteria for capital allocation.
Legally, ACG can't make another approach unless certain conditions come up. These include getting consent from the Board, a bid from a third party, a reverse takeover, or a significant change in circumstances as determined by the Takeover Panel.
AAZ.L closed Thursday's trading at GBP 227.90, down GBP 2.10 or 0.91 percent on the London Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.