Anhui Expressway legte Quartalsergebnis vor

Anhui Expressway hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,23 CNY gegenüber 0,270 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Anhui Expressway im vergangenen Quartal 1,34 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui Expressway 2,05 Milliarden CNY umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 1,01 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Anhui Expressway im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,70 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 7,08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,12 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 7,51 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at