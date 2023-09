Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in Rot

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,01 Prozent tiefer bei 3 966,46 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,048 Prozent auf 4 005,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 007,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 956,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 005,17 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 893,92 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.06.2023, den Stand von 3 967,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 458,51 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 7,62 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 658,90 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BASF (-5,40 Prozent auf 43,22 EUR), Prosus (-3,98 Prozent auf 27,62 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,90 Prozent auf 125,94 EUR), Bayer (-2,32 Prozent auf 48,02 EUR) und Glencore (-2,24 Prozent auf 4,53 GBP) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 680 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 388,795 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

