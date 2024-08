Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer

Am Freitag fällt der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,85 Prozent auf 4 399,45 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,181 Prozent leichter bei 4 429,11 Punkten, nach 4 437,14 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 397,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 429,11 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 1,20 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, lag der STOXX 50 bei 4 490,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 370,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 962,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,51 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Unilever (+ 0,69 Prozent auf 48,15 GBP), GSK (+ 0,56 Prozent auf 15,35 GBP), Rio Tinto (+ 0,38 Prozent auf 50,23 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,17 Prozent auf 24,00 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,16 Prozent auf 28,30 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-4,93 Prozent auf 34,92 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,82 Prozent auf 46,43 CHF), UBS (-4,54 Prozent auf 25,45 CHF), Richemont (-3,28 Prozent auf 129,60 CHF) und Zurich Insurance (-3,13 Prozent auf 468,10 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4 894 352 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 539,369 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

2024 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

