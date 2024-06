Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,40 Prozent auf 14 988,97 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 120,548 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,116 Prozent tiefer bei 15 031,77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 049,17 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 988,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 031,77 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,009 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 895,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 14 002,95 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.06.2023, den Wert von 13 657,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,45 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit ADTRAN (+ 1,95 Prozent auf 5,22 USD), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,92 Prozent auf 1,27 EUR), Energiekontor (+ 1,60 Prozent auf 70,00 EUR), ATOSS Software (+ 1,28 Prozent auf 238,00 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,14 Prozent auf 3,55 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen PATRIZIA SE (-3,61 Prozent auf 7,74 EUR), thyssenkrupp nucera (-2,70 Prozent auf 10,08 EUR), NORMA Group SE (-2,32 Prozent auf 18,56 EUR), pbb (-1,90 Prozent auf 5,42 EUR) und BayWa (-1,67 Prozent auf 20,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 99 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 16,250 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite.

