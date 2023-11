Anleger in Moskau halten sich zurück: RTS präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Abend zogen sich die Anleger in Moskau zurück.

Am Mittwoch ging es im RTS via MICEX letztendlich um 0,21 Prozent auf 1 151,94 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 6,274 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der RTS 0,036 Prozent leichter bei 1 153,97 Punkten, nach 1 154,39 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 147,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 159,55 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des RTS

Seit Wochenbeginn verbucht der RTS bislang ein Plus von 2,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 1 081,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, wies der RTS einen Wert von 1 057,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 142,58 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 19,61 Prozent nach oben. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 159,55 Punkten. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im RTS aktuell

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich derzeit VTB Bank (+ 1,88 Prozent auf 0,02 RUB), Severstal (+ 1,78 Prozent auf 1 350,60 RUB), JSFC Sistema (+ 1,74 Prozent auf 16,82 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (+ 1,25 Prozent auf 52,16 RUB) und TATNEFT Pref (+ 1,24 Prozent auf 637,30 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen derweil Mechel (-3,47 Prozent auf 316,03 RUB), VSMPO-AVISMA (-1,28 Prozent auf 37 020,00 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (-1,28 Prozent auf 38,61 RUB), SOLLERS (-1,20 Prozent auf 826,00 RUB) und Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (-1,08 Prozent auf 269,90 RUB) unter Druck.

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 84 305 900 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Im RTS weist die Yandex-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,271 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der RTS-Titel

Im RTS verzeichnet die VTB Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 52 159,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

