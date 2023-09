Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verliert zum Start des Donnerstagshandels

Der SLI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,52 Prozent tiefer bei 1 739,65 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,622 Prozent auf 1 737,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 748,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 737,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 741,94 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 706,76 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 21.06.2023, mit 1 738,85 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 588,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 3,48 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. 1 631,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Nestlé (+ 0,11 Prozent auf 106,84 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 92,87 CHF), Swisscom (-0,07 Prozent auf 550,60 CHF), Roche (-0,16 Prozent auf 255,70 CHF) und Lindt (-0,19 Prozent auf 10 490,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Adecco SA (-1,75 Prozent auf 37,58 CHF), Partners Group (-1,33 Prozent auf 1 039,00 CHF), VAT (-1,20 Prozent auf 321,50 CHF), SIG Combibloc (-1,12 Prozent auf 23,00 CHF) und Julius Bär (-1,06 Prozent auf 59,64 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 161 408 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 285,374 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

