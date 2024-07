Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schwächelt

Am Dienstag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,53 Prozent tiefer bei 11 985,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,377 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,818 Prozent tiefer bei 11 951,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 049,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 920,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 985,90 Zähler.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wurde der SMI mit 12 000,86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, lag der SMI bei 11 595,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 280,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 7,30 Prozent zu Buche. 12 295,18 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 1,79 Prozent auf 1 168,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,99 Prozent auf 264,10 CHF), Geberit (+ 0,57) Prozent auf 532,20 CHF), Nestlé (+ 0,52 Prozent auf 92,36 CHF) und Richemont (+ 0,50 Prozent auf 141,25 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-5,12 Prozent auf 106,65 CHF), Holcim (-2,30 Prozent auf 78,06 CHF), Zurich Insurance (-1,72 Prozent auf 474,50 CHF), Swiss Life (-1,70 Prozent auf 657,80 CHF) und Logitech (-1,67 Prozent auf 85,74 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 235 297 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,066 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,58 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at