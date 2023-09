Anleger in Zürich halten sich zurück: So steht der SMI aktuell

Der SMI verliert derzeit an Wert.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,37 Prozent leichter bei 11 113,26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,257 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,429 Prozent auf 11 106,29 Punkte an der Kurstafel, nach 11 154,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 219,56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 103,89 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,625 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 21.08.2023, wies der SMI einen Stand von 10 848,34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, wurde der SMI mit 11 173,65 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, erreichte der SMI einen Wert von 10 429,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Zählern registriert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 107,86 CHF), Sonova (+ 0,92 Prozent auf 220,00 CHF), Logitech (+ 0,84 Prozent auf 64,88 CHF), Swiss Re (+ 0,38 Prozent auf 95,36 CHF) und Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 553,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Lonza (-2,63 Prozent auf 429,10 CHF), Partners Group (-2,47 Prozent auf 1 027,00 CHF), UBS (-1,77 Prozent auf 23,32 CHF), Roche (-1,41 Prozent auf 252,50 CHF) und Alcon (-0,94 Prozent auf 71,82 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 756 005 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 285,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,34 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

