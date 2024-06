Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Mittag schwächer

Der SPI fällt am Freitag.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,70 Prozent auf 15 956,68 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,122 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,029 Prozent auf 16 073,19 Punkte an der Kurstafel, nach 16 068,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 15 946,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 083,28 Punkten erreichte.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,913 Prozent nach. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 14.05.2024, den Stand von 15 739,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, bewegte sich der SPI bei 15 373,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, stand der SPI bei 14 891,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Molecular Partners (+ 14,34 Prozent auf 6,06 CHF), Spexis (+ 11,11 Prozent auf 0,05 CHF), HOCHDORF (+ 3,98 Prozent auf 7,32 CHF), Idorsia (+ 3,00 Prozent auf 2,03 CHF) und LEM (+ 2,78 Prozent auf 1 478,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Arundel (-25,00 Prozent auf 0,15 CHF), Addex Therapeutics (-7,88 Prozent auf 0,06 CHF), Relief Therapeutics (-4,17 Prozent auf 1,15 CHF), Evolva (-3,79 Prozent auf 0,91 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-3,66 Prozent auf 9,75 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 19 117 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 254,537 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

