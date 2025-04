Zollschock belastet: Talfahrt an Asiens Börsen geht weiter

Die Talfahrt an den asiatischen Börsen setzt sich zum Wochenstart fort. Der heimische und deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss tief in der Verlustzone. Auch an den US-Börsen ging es tief abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag deutlich tiefer.

Kurz nach Handelsstart zeigte sich der ATX bereits im Minus und rutschte im Verlauf noch deutlicher ab. Er verabschiedete sich letztlich 5,95 Prozent schwächer bei 3.762,81 Punkten ins Wochenende.

Die europäischen Aktienmärkte haben ihre bereits massiven Kursverluste vom Vormittag nach der Ankündigung von Vergeltungszöllen der chinesischen Regierung im Tagesverlauf noch einmal ausgeweitet. Ein Großteil der bisherigen ATX-Kursgewinne des laufenden Jahres ist bereits weggeschmolzen.

China hat Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent angekündigt. Die Zölle sollen am 10. April in Kraft treten, wie die Zollkommission des chinesischen Staatsrats mitteilte. Die Anleger werten dies offenbar als eine weitere Eskalation und sorgen sich vor den wirtschaftlichen Auswirkungen eines Handelskriegs. Der heimische Aktienmarkt verlor dabei aufgrund der hohen Gewichtung der Bankaktien überdurchschnittlich.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Freitag tief in der Verlustzone.

Der DAX eröffnete niedriger und baute seine Abschläge im weiteren Verlauf noch kräftig aus. Er ging letztlich 4,95 Prozent schwächer bei 20.641,72 Punkten ins Wochenende.

Der von US-Präsident Donald Trump losgetretene globale Handelskrieg eskaliert und stürzte die Börsen vor dem Wochenende tiefer nach unten. China reagierte am Freitag auf die Zoll-Lawine aus den USA mit Gegenzöllen auf US-Importe. Sie sollen bei 34 Prozent liegen, nachdem die Vereinigten Staaten in zwei Schritten Abgaben von mehr als 50 Prozent auf Waren aus der Volksrepublik verhängt hatten. Der DAX weitete nach der Nachricht seine bereits deutlichen Verluste spürbar aus. Am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktdaten für den Monat März spielten angesichts des Zollkriegs und der damit verbundenen Ungewissheit kaum eine Rolle für die Kursentwicklung am deutschen Aktienmarkt.

"Der globale Handelskrieg läuft sich warm", kommentierte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel. "Vermutlich wird es auch seitens der EU zu Kontermaßnahmen kommen, sodass dann alle bedeutenden Wirtschaftsräume in einen Zollkrieg involviert sind." Die Weltwirtschaft werde dadurch erheblichen Schaden nehmen. Eine globale Rezession sei nicht mehr auszuschließen.

WALL STREET

Der Ausverkauf an der Wall Street setzte sich am Freitag in beschleunigter Form fort.

Nach schwachem Start rutschte der Dow Jones und verlor zum Handelsschluss 5,50 Prozent auf 38.314,86 Zähler.

Etwas schlimmer erging es dem Techwerteindex NASDAQ Composite, der sich gegenüber dem Donnerstag um 5,82 Prozent auf 15.587,79 ermäßigte.

Die Ankündigung von Gegenzöllen auf US-Importe durch China hat den jüngsten Kurseinbruch an den New Yorker Börsen am Freitag noch verschärft. Die hohen Verluste wurden von weit überdurchschnittlichen Handelsumsätzen begleitet, die wohl den Begriff Ausverkauf rechtfertigen. Am Vortag war der weltweit bekannteste Aktienindex bereits um 4 Prozent gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump umfangreiche Importzölle angekündigt hatte. Der Dow fiel am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Mitte vergangenen Jahres. Mit einem Wochenminus von mehr als 8 Prozent war es für den Dow die verlustreichste Börsenwoche seit Jahren.

ASIEN

Zu Wochenbeginn setzt sich die rasante Talfahrt an den asiatischen Börsen nahezu ungebremst fort.

In Tokio fällt der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ um 6,92 Prozent auf 31.441,84 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland knickt der Shanghai Composite um 6,34 Prozent auf 3.130,17 Einheiten ein.

In Hongkong stürzt der Hang Seng um 10,70 Prozent auf 20.404,621 Stellen ab.

Die US-Regierung hat in der vergangenen Woche pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern eingeführt. Am 9. April sollen noch höhere Zölle folgen für Länder, mit denen die USA aus ihrer Sicht ein besonders großes Handelsdefizit aufweisen. Dann gelten für Japan 24 Prozent, für die EU 20 Prozent und für China sogar Zölle von 34 Prozent. China hatte am Freitag entsprechende Gegenzölle in gleicher Höhe angekündigt.

Nach einer Lösung des Zollkonflikts schaut es derzeit nicht aus. "Ich will nicht, dass irgendetwas nach unten geht, aber manchmal muss man Medizin nehmen, um etwas in Ordnung zu bringen", so Trump am Wochenende. "Ich habe mit vielen Europäern, Asiaten, überall auf der Welt gesprochen. Sie sind alle sehr daran interessiert, einen Deal zu machen", sagte er. Trump forderte China und andere Länder auf, Handelsdefizite anzusprechen. "Wenn wir dieses Problem nicht lösen, werde ich keinen Deal machen".

Japans Premierminister Shigeru Ishiba erklärte am Montag, dass die Regierung die von den USA aufgezeigten nichttarifären Handelshemmnisse untersuche und prüfe, ob Japan auf die Forderungen der USA eingehen könne. "Unser Land hat viel Mühe in die Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in den USA gesteckt", sagte Ishiba einem parlamentarischen Ausschuss. "Wir haben niemals einen Vorteil daraus gezogen oder etwas Unfaires getan", fügte er hinzu.

China ist gut darauf vorbereitet, mit den US-Zöllen umzugehen, indem eine Reihe von politischen Instrumenten genutzt werden, einschließlich monetärer und fiskalischer Lockerungen, wie die regierungsnahe Zeitung People's Daily berichtet. Senkungen der Mindestreserveanforderungen für Banken und eine Senkung der Leitzinsen könnten jederzeit je nach Situation eingeführt werden, während das chinesische Haushaltsdefizit noch Spielraum für weitere Expansion habe, heißt es weiter. Peking werde "außergewöhnliche Anstrengungen" unternehmen, um den inländischen Konsum zu fördern und konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Kapitalmärkte zu stabilisieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX