Anritsu präsentierte Quartalsergebnisse

Anritsu hat am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 19,63 JPY, nach 20,23 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,38 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at