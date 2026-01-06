|
06.01.2026 18:32:39
Anschlag auf Stromnetz: Bundestagsausschuss soll informiert werden
BERLIN (dpa-AFX) - Mit den Hintergründen des Anschlags auf das Berliner Stromnetz beschäftigen sich auch Abgeordnete des Bundestages - noch vor der ersten Sitzungswoche des Jahres. Wie aus der Grünen-Fraktion verlautete, soll es am Donnerstag für die Obleute der Fraktionen im Innenausschuss sowie einige weitere Ausschussmitglieder eine telefonische Unterrichtung durch das Bundesinnenministerium geben.
Die Grünen hatten zuvor um eine Telefonkonferenz zu den Hintergründen des Anschlags sowie zu den laufenden Unterstützungsleistungen des Bundes in der Katastrophenhilfe gebeten. Der Innenausschuss trifft sich regulär in der kommenden Sitzungswoche, am Mittwoch nächster Woche.
Nach dem mutmaßlich linksextremistisch motivierten Brandanschlag auf eine Kabelbrücke war in mehreren Vierteln im Südwesten von Berlin am frühen Samstagmorgen der Strom ausgefallen. In Amtshilfe unterstützt dort inzwischen unter anderem die Bundeswehr mit der Betankung von Notstromaggregaten sowie einer Suppenküche./abc/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.