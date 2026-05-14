Anteris Technologies Global: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Anteris Technologies Global gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,5 Millionen USD, gegenüber 0,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at