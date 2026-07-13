Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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13.07.2026 07:45:00
Anthropic: In-App-Browser für Claude Code, Fable 5 länger „gratis“
Anthropic gibt Claude Code auf dem Desktop einen eingebauten Browser. Das Frontier-Modell Fable 5 wird erneut verlängert – es bleibt bis zum 19. Juli im Abo.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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