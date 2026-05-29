OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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29.05.2026 09:52:00
Anthropic: KI-Konzern nun wertvoller als OpenAI
Nach einer Finanzierungsrunde kommt das KI-Unternehmen Anthropic nun auf eine Bewertung von 965 Milliarden Dollar – und überholt damit erstmals seinen Rivalen OpenAI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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