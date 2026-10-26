Anteon International Aktie
WKN DE: 541975 / ISIN: US03674E1082
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26.10.2026 16:09:30
Anthropic Announces SEC Filing For Proposed IPO
(RTTNews) - Monday, Anthropic (ANT) announced its plan to list its Class A common stock on the Nasdaq Global Select Market under the symbol 'ANT.'
As part of the plan, the AI giant has filed a registration statement on Form S-1 with the U.S. Securities and Exchange Commission.
However, the specific details regarding the number of shares of Class A common stock to be offered and the price range for the proposed offering have not yet been determined.
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