Aon Aktie
WKN DE: A1JWHG / ISIN: GB00B5BT0K07
|
30.01.2026 12:39:30
Aon Plc Announces Increase In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Aon plc (AON) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.693 billion, or $7.82 per share. This compares with $716 million, or $3.28 per share, last year.
Excluding items, Aon plc reported adjusted earnings of $1.051 billion or $4.85 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.7% to $4.300 billion from $4.147 billion last year.
Aon plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.693 Bln. vs. $716 Mln. last year. -EPS: $7.82 vs. $3.28 last year. -Revenue: $4.300 Bln vs. $4.147 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aon PLC
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Aon PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.