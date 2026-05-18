AP COMPANY legte Quartalsergebnis vor

AP COMPANY hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3,01 JPY gegenüber -23,170 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 5,33 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 84,49 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -7,530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat AP COMPANY in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,82 Milliarden JPY im Vergleich zu 21,07 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at