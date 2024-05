AP Moeller - Maersk A-S (A) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AP Moeller - Maersk A-S (A) hat am 02.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 77,11 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 908,76 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,88 Prozent auf 84,87 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,56 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 74,92 DKK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 86,89 Milliarden DKK geschätzt.

Redaktion finanzen.at