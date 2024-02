AP Moeller - Maersk A-S (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AP Moeller - Maersk A-S (B) hat am 08.02.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 27,000 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 235,64 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 31,570 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 11,49 Milliarden USD gerechnet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1564,47 DKK beziffert. Im Vorjahr waren 11324,83 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,01 Prozent auf 351,94 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 577,06 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 210,78 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 50,89 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at