AP Moeller - Maersk A-S Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AP Moeller - Maersk A-S Un hat am 08.02.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2023 abgelaufen war.

AP Moeller - Maersk A-S Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,135 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 34,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,82 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,148 USD je Aktie sowie einen Umsatz 11,47 Milliarden USD prognostiziert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte AP Moeller - Maersk A-S Un ein EPS von 8,00 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 51,07 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 37,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem AP Moeller - Maersk A-S Un 81,52 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 50,89 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at