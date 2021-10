Sondierungsgespräche von deutscher Union und Grünen

Berlin - In Deutschland führen die konservative Union und die Grünen am Dienstag erste Sondierungsgespräche über ein mögliches gemeinsames Regierungsbündnis. Das Treffen gilt als entscheidend für die Chancen von Wahlverlierer Armin Laschet, den Kanzlersessel für die Union zu retten. Zugleich markiert die Zusammenkunft auch das Ende der ersten Runde getrennter Sondierungsgespräche nach der Bundestagswahl.

EMA gab grünes Licht für dritte Impfung mit Biontech/Pfizer

Den Haag - Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff genehmigt. Eine Booster-Impfung mit dem Corona-Vakzin komme für Menschen ab 18 Jahren in Betracht, erklärte die EMA am Montag. Die dritte Impfung solle frühestens sechs Monate nach Verabreichung der zweiten Dosis erfolgen. Österreich hatte bereits zuvor begonnen, früh erstgeimpften Personen einen dritten Stich anzubieten - das aber ohne Zulassung, also Off-Label.

Italienische Sozialdemokraten bei Kommunalwahlen gestärkt

Rom/Mailand - Die italienischen Sozialdemokraten gehen gestärkt aus den Kommunalwahlen in 1.300 Gemeinden hervor. Die Demokratische Partei (PD), drittstärkste Partei im italienischen Parlament und in der Regierungskoalition um Premier Mario Draghi, setzte sich bei den Bürgermeisterwahlen in Mailand, Neapel und Bologna auf Anhieb mit ihren Kandidaten durch. PD-Chef Enrico Letta sprach von einem "historischen Ergebnis" seiner Partei.

Biden warnt vor Absturz der US-Wirtschaft wegen Budgetstreit

Washington - Angesichts eines drohenden Zahlungsausfalls der USA aufgrund einer Blockadehaltung der Republikaner im Kongress hat Präsident Joe Biden seinen Gegnern vorgeworfen, aus politischen Gründen "russisches Roulette" mit der US-Wirtschaft zu spielen. Sollte es nicht gelingen, die Schuldenobergrenze in Kürze zu erhöhen, drohe der US-Wirtschaft ein Absturz, der Arbeitsplätze, Ersparnisse und Pensionen gefährde, sagte Biden am Montag im Weißen Haus.

Facebook, Instagram und WhatsApp kämpfen mit großem Ausfall

Menlo Park - Bei einem ungewöhnlich großen Ausfall sind am Montag gleich mehrere Dienste des Facebook-Konzerns auf breiter Front vom Netz gegangen. Neben Facebook waren auch der Chatdienst WhatsApp und die Foto-App Instagram für viele Nutzer nicht zu erreichen. "Wir haben Netzwerk-Probleme", teilte Facebook-Technologiechef Mike Schroepfer auf Twitter mit. Vier Stunden nach Beginn des Ausfalls arbeitete das Netzwerk immer noch daran, die Dienste wieder in Gang zu bringen.

Siebeneinhalb Jahre für oö. Ortschef wegen Vergewaltigung

Linz - Ein oberösterreichischer ÖVP-Bürgermeister, der bei den Kommunalwahlen am Sonntag der Vorwoche als Ortschef wiedergewählt wurde, ist am Montag zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er soll eine ehemalige Mitarbeiterin sexuell belästigt, mehrmals vergewaltigt und verleumdet haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sollte es das werden, ist damit ein Amtsverlust verbunden.

Euro-Finanzminister rechnen mit Normalisierung der Inflation

Brüssel/Luxemburg - Die Finanzminister aus dem Euroraum rechnen mit einer Normalisierung der Inflation im nächsten Jahr. Die zuletzt deutlich angezogenen Steigerungsraten seien weitgehend temporärer Natur, hieß es nach einem Treffen der Finanzminister am Montag in Luxemburg. Im September war die Teuerungsrate in der Euro-Zone mit 3,4 Prozent überraschend hoch ausgefallen. Hauptgrund waren die deutlich höheren Energiepreise.

Teilbedingte Haft für Kontaktmann des Attentäters von Wien

Wien - Ein Kontaktmann des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Innenstadt vier Menschen erschossen und 23 weitere zum Teil schwer verletzt hat, ist am Montag am Landesgericht für Strafsachen wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu einem Jahr Haft, davon drei Monate unbedingt verurteilt worden. Der Schuldspruch erging zu einem einzigen Anklagepunkt, von sämtlichen anderen inkriminierten Fakten wurde der 26-Jährige freigesprochen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red