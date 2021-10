Kogler hält Kurz für "nicht mehr amtsfähig"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat die ÖVP am Freitag aufgefordert, einen anderen Bundeskanzler zu nominieren. "Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig", sagte Kogler nach Abschluss seiner Gespräche mit den Klubchefs der Parlamentsparteien. Die ÖVP müsse nun jemanden vorschlagen, "der untadelig ist". Aus Koglers Sicht geht es nicht nur um die strafrechtlichen Vorwürfe der WKStA, sondern auch um ein "schauerliches Sittenbild" im Machtzentrum der ÖVP.

Kurz hält sich für handlungsfähig und will bleiben

Wien - Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat sich Freitagabend kurzfristig den Medien gestellt und betont, dass er mit seinem Team der Volkspartei in der Regierung "handlungsfähig und handlungswillig" sei. Als überzeugte Demokraten werde man aber selbstverständlich akzeptieren, wenn es andere Mehrheiten im Parlament gebe. Die strafrechtlichen relevanten Vorwürfe gegen sich selbst wies er einmal mehr als falsch zurück.

USA und China im Dialog über Handelskrieg

Peking - Nach längerer Pause haben die Unterhändler der USA und Chinas ihre Gespräche zur Lösung des Handelskriegs zwischen den beiden größten Volkswirtschaften wieder aufgenommen. Nach der Vorlage der neuen Handelsstrategie der USA gegenüber China Anfang der Woche sprachen die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai und Chinas Vizepremier Liu He am Samstag in einer Videoschaltung über ihre Differenzen.

Chinas Präsident fordert "Wiedervereinigung" mit Taiwan

Peking - In den verschärften Spannungen um Taiwan hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu einer "Wiedervereinigung" aufgerufen. Eine Vereinigung mit "friedlichen Mitteln" diene am besten den Interessen der gesamten chinesischen Nation, sagte der Präsident am Samstag bei einer Feier in der Großen Halle des Volkes. Anlass war der 110. Jahrestag der Revolution von 1911, auf die sich sowohl die kommunistische Volksrepublik als auch die auf Taiwan bestehende Republik China berufen.

Strenges Abtreibungsgesetz in Texas wieder in Kraft

New Orleans (Louisiana)/Austin (Texas) - Ein Berufungsgericht hat das strenge Abtreibungsgesetz des US-Staates Texas vorübergehend wieder in Kraft gesetzt. Das Gericht gab damit einem Antrag des Staates am Freitagabend statt. Erst am Mittwoch hatte ein Bundesrichter das Gesetz vorübergehend gestoppt und damit einer Klage der Regierung von US-Präsident Joe Biden stattgegeben - Texas hatte gegen diese Entscheidung sofort Berufung eingelegt.

Zweiter Tag der Parlamentswahlen in Tschechien

Prag - In Tschechien sind am heutigen Samstag die Parlamentswahlen fortgesetzt worden. Um 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale erneut für sechs Stunden, nachdem sie am Freitag von 14 bis 22 Uhr geöffnet gewesen waren. Sofort nach Wahlschluss um 14.00 Uhr wird mit der Stimmenauszählung begonnen. Exit-Polls sind keine vorgesehen, Hochrechnungen werden am späten Nachmittag erwartet, aussagekräftige Ergebnisse am Abend.

Rund 750 Österreicher auf Warteliste für Organspende

Wien - Aktuell stehen in Österreich rund 750 Personen auf der Warteliste für eine Organtransplantation. Die meisten benötigen eine Niere. Doch nicht für alle Patienten wird rechtzeitig ein passendes Organ gefunden. Manche sterben zuvor, andere müssen von der Warteliste genommen werden, weil sich ihr Gesundheitszustand für eine Transplantation zu sehr verschlechtert hat, erläuterte die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) anlässlich des Europäischen Organspendetags an diesem Samstag.

Facebook erneut mit technischen Problemen

Menlo Park - Facebook hat am Freitag zum zweiten Mal binnen einer Woche mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Einige Nutzer hatten Probleme, Apps und Dienste des Konzerns zu erreichen, wie Facebook bei Twitter einräumte. Nach wenigen Stunden war die Störung wieder behoben.

