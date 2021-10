Regierungskrise brodelt weiter

Wien - Nachdem sich die Protagonisten der Regierungskrise bis Freitagabend mit Pressestatements regelrecht überboten haben, blieb es am Samstag vorerst ruhig. Das Kanzleramt und der Grüne Klub waren auf Tauchstation, im Hintergrund laufen dem Vernehmen nach erwartungsgemäß aber ständig Beratungen innerhalb der Parteien. Die eigentlich wohl schon geschiedenen Noch-Koalitionspartner ÖVP und Grüne haben sich zuletzt in ihren jeweiligen Positionen einzementiert.

ÖVP sieht bei Budget die Grünen am Zug

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will zwar nicht mehr mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weitermachen, aber trotzdem in der aktuellen Regierungskrise noch das ausverhandelte Budget durchbringen. So pochte Kogler Samstagmittag in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA auf seine Forderung, am Dienstag noch vor der Nationalratssondersitzung einen Sonderministerrat abzuhalten. Die ÖVP erteilte Kogler aber einen Korb.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner trifft FPÖ-Chef Kickl

Wien - Um auszuloten, wie es in der aktuellen Regierungskrise weitergehen soll, treffen sich am Samstagnachmittag SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Chef Herbert Kickl zum Gespräch. Entsprechende Informationen der ORF-"ZiB" wurden der APA aus beiden Parteien bestätigt. Details wurden nicht bekanntgegeben, da der Termin nicht medienöffentlich sei. Die SPÖ-Chefin hatte zuletzt eine - bisher eher undenkbare - Zusammenarbeit der Roten mit den Blauen nicht ausgeschlossen.

Schwarze Landesrätin Palfrader geht auf Distanz zu Kurz

Wien - Drei Tage nach Bekanntwerden der Korruptionsermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist mit Tirols Beate Palfrader eine ÖVP-Landesrätin öffentlich auf Distanz gegangen. Statt sich - wie zuletzt Länder- und Bündechefs - bedingungslos hinter Kurz zu stellen, "erschiene es mir wichtiger, besser und korrekter, volle Aufklärung zu fordern", zitiert sie die "Presse". Bis zur vollständigen Aufklärung der Vorwürfe sollten sich alle Betroffenen zurückziehen - auch Kurz.

Parlamentswahlen in Tschechien beendet

Prag - In Tschechien ist am heutigen Samstag die zweitägige Parlamentswahl abgeschlossen worden. Um 14.00 Uhr schlossen die Wahllokale, nachdem sie schon am Freitag von 14 bis 22 Uhr geöffnet gewesen waren. Sofort nach Wahlschluss wurde mit der Stimmenauszählung begonnen. Exit-Polls sind keine vorgesehen, Hochrechnungen werden am späten Nachmittag erwartet, aussagekräftige Ergebnisse am Abend.

1.868 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind am Samstagvormittag innerhalb der vergangenen 24 Stunden 1.868 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Dieser Wert liegt etwas unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 1.880 Fällen. Sechs Menschen sind an oder infolge der Infektion verstorben. Im Krankenhaus müssen derzeit 831 Menschen betreut werden, davon 219 auf der Intensivstation. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Samstag auf 147,4 Fälle auf 100.000 Einwohner, nach 142,3 am Freitag.

Vulkan auf La Palma kommt nicht zur Ruhe

Santa Cruz de La Palma - Der Vulkan auf der spanischen Kanareninsel La Palma kommt auch nach gut drei Wochen nicht zur Ruhe. Lavaströme zerstörten am Samstag mindestens vier weitere Gebäude in dem Dorf Callejon de la Gata, wie Reuters-Mitarbeiter berichteten. Das Nationale Geologische Institut Spaniens registrierte eine Serie von mindestens 37 seismischen Bewegungen mit einer Stärke von bis zu 4,1.

Bisher 25.117 Klimatickets im Vorverkauf verkauft

Wien - Seit einer Woche, dem 1. Oktober, ist das neue Klimaticket im Vorverkauf erhältlich: Bis dato ist es 25.117 mal in Österreich verkauft worden, berichtete die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag: "Man merkt ganz deutlich: Viele Menschen wollen klimafreundlich unterwegs sein." Die größte Nachfrage bestand bisher für das Klimaticket Classic. Hiervon wurden 13.814 Fahrkarten geordert (55 Prozent).

