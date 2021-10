Bundeskanzler Kurz tritt zurück, Schallenberg soll Kanzler werden

Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt nach den Korruptionsvorwürfen gegen ihn zurück und wechselt als Klubchef der ÖVP in den Nationalrat. Als seinen Nachfolger schlägt er Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor. Ein Schuldeingeständnis bedeutet diese Ankündigung bei einem Presseauftritt Samstagabend nicht. Kurz bezeichnete die Vorwürfe gegen ihn neuerlich als falsch. Kurz begründete seinen Abgang damit, dass er Monate des Chaos und des Stillstands vermeiden wolle.

1.868 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind am Samstagvormittag innerhalb der vergangenen 24 Stunden 1.868 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Dieser Wert liegt etwas unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 1.880 Fällen. Sechs Menschen sind an oder infolge der Infektion verstorben. Im Krankenhaus müssen derzeit 831 Menschen betreut werden, davon 219 auf der Intensivstation. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Samstag auf 147,4 Fälle auf 100.000 Einwohner, nach 142,3 am Freitag.

Krawalle bei Demo gegen 3G-Regel in Rom

Rom - Bei einer Demonstration gegen die am Freitag geplante Einführung der 3G-Pflicht für alle italienischen Arbeitnehmer ist es am Samstag in Rom zu Krawallen gekommen. Demonstranten drangen in den Hauptsitz der stärksten italienischen Gewerkschaftsorganisation Cgil in Rom ein. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die auch Tränengas einsetzte. Auch in Mailand kam es zu Protesten.

Tschechien-Wahl: Überraschende Niederlage für Babis

Prag - Die liberalpopulistische Bewegung ANO des tschechischen Regierungschefs Andrej Babis hat die Parlamentswahl überraschend knapp verloren. Als Sieger ging laut vorläufigen Ergebnissen das liberal-konservative Wahlbündnis Spolu (Gemeinsam) aus der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS), der christdemokratischen Volkspartei (KDU-CSL) und der bürgerlich-liberalen TOP 09 mit 27,7 Prozent aus der Abstimmung hervor. ANO erzielte 27,2 Prozent.

29 Tote nach Massenvergiftung mit Alkohol in Russland

Orenburg - Nach der Massenvergiftung von Menschen mit gepanschtem Alkohol im Süden Russlands ist die Zahl der Todesopfer auf 29 gestiegen. Es seien weitere Menschen im Krankenhaus an den Folgen der am 7. Oktober bekannt gewordenen massenhaften Vergiftung gestorben, teilten die Behörden der betroffenen Regionen Orenburg mit. Orenburg liegt rund 1.200 Kilometer südöstlich der russischen Hauptstadt Moskau an der Grenze zu der zentralasiatischen Republik Kasachstan.

Macron-Initiative für weltweite Abschaffung der Todesstrafe

Paris - Frankreich wird sich Präsident Emmanuel Macron zufolge in seiner bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe einsetzen. Macron kündigte am Samstag eine Konferenz in Paris an, an der zivilgesellschaftliche Gruppen aus Ländern teilnehmen sollen, in denen die Todesstrafe angewandt wird oder ausgesetzt ist. Macron äußerte sich anlässlich des 40. Jahrestages der Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich.

Tödlicher Alpinunfall in Vorarlberg

Eine 50-jährige deutsche Urlauberin ist am Samstag bei einem Alpinunfall in Vorarlberg ums Leben gekommen. Sie hatte gemeinsam mit drei Freundinnen eine Bergtour von Sonntag-Stein auf den Glattmargipfel unternommen, wie die Polizei weiter mitteilte. Beim Abstieg rutschte sie auf dem feuchten Wanderweg aus und stürzte 170 Meter über einen 40 Grad steilen und felsendurchsetzten Grashang ab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

