Wanderin in Bad Gastein in den Tod gestürzt

Bad Gastein - Eine Wanderin ist am Sonntagvormittag in Bad Gastein (Pongau) tödlich verunglückt. Laut Bergrettung haben Augenzeugen beobachtet, wie die Frau beim Fotografieren einen Schritt zu weit zurück in Richtung eines Abgrundes ging. Sie stürzte über eine 80 Meter hohe, nahezu senkrechte Wand und blieb regungslos in einem Bachbett liegen. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr ihren Tod feststellen.

Israel kündigt Bau von 1.355 neuen Siedler-Wohnungen an

Jerusalem - Auch Israels neue Regierung setzt den Siedlungsausbau im besetzten Westjordanland fort. Es seien Ausschreibungen für die Vermarktung von mehr als 1300 Wohnungen veröffentlicht worden, teilte ein Sprecher von Wohnungsbauminister Seew Elkin am Sonntag mit. Darunter seien unter anderem 729 Wohnungen in der Siedlerstadt Ariel und 346 in der Siedlung Beit El.

Kolumbiens Drogenboss "Otoniel" gefasst

Bogota - Sicherheitskräfte haben in Kolumbien einen der mächtigsten Drogenhändler des südamerikanischen Landes gefasst. "Es ist der entscheidendste Schlag, der dem Drogenhandel in diesem Jahrhundert versetzt wurde", sagte der kolumbianische Präsident Iv�n Duque in einer Pressekonferenz. "Er ist nur mit dem Fall von Pablo Escobar in den 90er Jahren vergleichbar." Escobar starb 1993 bei einem Polizeieinsatz über den Dächern von Medell�n.

Kogler traf Kurz zu "konstruktivem Gespräch"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist mit Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum bereits länger angekündigten persönlichen Gespräch zusammengetroffen. Die Unterredung fand bereits Freitagnachmittag statt und soll konstruktiv gewesen sein. Wie es aus dem Büro Koglers auf APA-Anfrage hieß, gehörten zu den inhaltlichen Schwerpunkten Corona, Steuerreform und Wirtschaftsaufschwung.

16 Tote nach Gefechten zwischen Taliban und Bewaffneten

Kabul - Bei Gefechten zwischen Taliban-Sicherheitskräften und einer Gruppe Bewaffneter sind in Afghanistan mindestens 16 Menschen getötet worden. Die Leichen von sieben Kindern, drei Frauen und sechs Männern wurden am Sonntag nach Ende der rund dreistündigen Feuergefechte in einem Wohnhaus der westafghanischen Stadt Herat ins Krankenhaus gebracht, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Krankenhaus sowie von einem örtlichen Journalisten erfuhr.

Zwei Kinder durch Unfall bei Autorennen in Texas getötet

Kerrville - Zwei Kinder sind bei einem Autorennen in Texas gestorben, als ein Fahrzeug von der Strecke abkam und in geparkte Autos und Zuschauer fuhr. Ein sechs Jahre alter Bub sei bei dem Unfall am Samstag in Kerrville nahe San Antonio sofort gestorben, ein Achtjähriger später im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Acht weitere Menschen seien verletzt worden.

Schon fünf Wochen Vulkanausbruch auf La Palma

Santa Cruz de La Palma - Der Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma ist auch am Sonntag mit unverminderter Heftigkeit weitergegangen. Seit dem 19. September spuckt der bisher namenlose Feuerberg in der Cumbre Vieja im Süden der Insel große Mengen Lava, Rauch und Asche aus. In den fünf Wochen seither hat die Lava ein Gebäude nach dem anderen langsam aber unaufhaltsam unter sich begraben - am Sonntag waren es schon 2.270, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete.

