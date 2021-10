Westen berät über Reaktion auf Ausweisungsdrohung Erdogans

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit der angedrohten Ausweisung von zehn Botschaftern die Beziehungen des Westens zur Türkei vor eine neue Belastungsprobe gestellt. Die betroffenen Staaten, darunter die USA, Frankreich und Deutschland, berieten am Sonntag über eine angemessene Reaktion auf Erdogans Ankündigung, ihre Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären.

Jordaniens König Abdullah II. besucht Wien

Wien - Der König von Jordanien, Abdullah II., stattet Wien am Montag einen eintägigen Besuch ab. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt den König um 13.00 Uhr in der Hofburg. Nach einem Gespräch mit Van der Bellen trifft König Abdullah auch mit Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) zusammen. Der Fokus der Gespräche soll auf der Bekämpfung der Klimakrise liegen.

Kolumbiens Drogenboss "Otoniel" gefasst

Bogota - Sicherheitskräfte haben in Kolumbien einen der mächtigsten Drogenhändler des südamerikanischen Landes gefasst. "Es ist der entscheidendste Schlag, der dem Drogenhandel in diesem Jahrhundert versetzt wurde", sagte der kolumbianische Präsident Iv�n Duque in einer Pressekonferenz. "Er ist nur mit dem Fall von Pablo Escobar in den 90er Jahren vergleichbar." Escobar starb 1993 bei einem Polizeieinsatz über den Dächern von Medell�n.

Kogler traf Kurz zu "konstruktivem Gespräch"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist mit Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum bereits länger angekündigten persönlichen Gespräch zusammengetroffen. Die Unterredung fand bereits Freitagnachmittag statt und soll konstruktiv gewesen sein. Wie es aus dem Büro Koglers auf APA-Anfrage hieß, gehörten zu den inhaltlichen Schwerpunkten Corona, Steuerreform und Wirtschaftsaufschwung.

Tödlicher Verkehrsunfall in Osttirol

Lienz - Am Sonntagvormittag ist in Mattersberg (Bezirk Lienz) ein 52-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Landespolizeidirektion Tirol fuhr der österreichische Staatsbürger gegen 10.30 Uhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Mattersberg von einem Bergbauernhof talwärts, als er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und rund 20 Meter in einem Graben stürzte, wo das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb.

UNO-Klimachefin warnt vor Scheitern der Weltklimakonferenz

Glasgow - Die UNO-Klimachefin Patricia Espinosa hat eine Woche vor Beginn der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow vor einem Scheitern des Treffens gewarnt. Beim Bewältigen der Klimakrise gehe es darum, die Stabilität aller Staaten zu bewahren, sagte Espinosa dem britischen "Observer" (Sonntag). "Das katastrophale Szenario würde bedeuten, dass wir massive Flüchtlingsströme haben würden."

16 Tote nach Gefechten zwischen Taliban und Bewaffneten

Kabul - Bei Gefechten zwischen Taliban-Sicherheitskräften und einer Gruppe Bewaffneter sind in Afghanistan mindestens 16 Menschen getötet worden. Die Leichen von sieben Kindern, drei Frauen und sechs Männern wurden am Sonntag nach Ende der rund dreistündigen Feuergefechte in einem Wohnhaus der westafghanischen Stadt Herat ins Krankenhaus gebracht, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Krankenhaus sowie von einem örtlichen Journalisten erfuhr.

