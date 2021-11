Republik und Stadt gedachten der Terror-Opfer von Wien

Wien - In Wien hat am frühen Abend die Staatsspitze der Opfer des Terroranschlags vor einem Jahr gedacht. Am 2. November 2020 hatte ein IS-Sympathisant vier Menschen in der Wiener Innenstadt getötet und 20 verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die Gedenkveranstaltung der Republik wurde in der Ruprechtskirche abgehalten, in deren unmittelbarer Nähe damals die Schüsse gefallen sind.

Justiz-Sektionschef muss sich vor Gericht verantworten

Wien - Der suspendierte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek muss sich heute, Mittwoch, wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses vor dem Straflandesgericht Wien verantworten. Er soll Ermittlungen gegen eine Journalistin der Tageszeitung "Die Presse" sowie das geplante Vorgehen der Staatsanwaltschaft in diesem Fall verraten haben. Im Ermittlungsverfahren bekannte sich Pilnacek nicht schuldig, bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu drei Jahre Haft.

Eskalation im Fischereistreit London-Paris abgewendet

London - Im Streit zwischen London und Paris über Fischereilizenzen im Ärmelkanal soll vorerst weiter verhandelt werden. Eine weitere Eskalation konnte abgewendet werden, als Paris ein für Dienstag festgelegtes Ultimatum für Strafmaßnahmen zunächst aussetzte. Ob es Grund für Optimismus gibt, dürfte sich aber frühestens am Donnerstag herausstellen, wenn der britische Brexit-Minister David Frost zu Gesprächen mit Frankreichs Europa-Staatssekretär Cl�ment Beaune in Paris erwartet wird.

Metaller drohen ohne KV-Einigung mit Streik ab Mittwoch

Wien - Am Dienstag sind die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie in die vierte Runde gegangen. Gibt es keine Einigung, dann folgen bereits am morgigen Mittwoch Kampfmaßnahmen der Belegschaft. "Es wird zu Arbeitsniederlegungen kommen", wenn es keine Einigung gibt, so Rainer Wimmer, Chef der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, zu Ö1. Die Gewerkschaften fordern 4,5 Prozent Lohnerhöhung, die Arbeitgeber bieten 2,3 Prozent.

Äthiopien im Ausnahmezustand wegen Rebellen-Vormarschs

Addis Abeba - Nach Geländegewinnen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) hat Äthiopiens Zentralregierung am Dienstag mit sofortigem Effekt einen sechsmonatigen, landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Er ermöglicht unter anderem die Errichtung von Straßensperren, die Unterbrechung der Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen sowie die Übernahme der Verwaltung durch das Militär in bestimmten Bereichen.

20 Tote nach Rohbau-Einsturz in Nigeria geborgen

Lagos - Nach dem Einsturz eines Hochhauses in der nigerianischen Millionenstadt Lagos ist die Zahl der Toten auf mindestens 20 gestiegen. Wie die Katastrophenschutzbehörde am Dienstag mitteilte, wurden am Tag nach dem Unglück weitere Leichen geborgen. Neun Menschen seien bisher lebend aus den Trümmern gerettet worden, sagte Ibrahim Farinloye von der Katastrophenschutzbehörde. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten demnach an.

Einigung bei COP26 auf Minderung von Methan-Ausstoß

Glasgow - Mit Vereinbarungen zum geringeren Methan-Ausstoß und zum Schutz von Wäldern wollen dutzende Staaten den Klimaschutz vorantreiben. Mehr als 80 Staatenlenker schlossen sich bei der Weltklimakonferenz in Glasgow am Dienstag einer Initiative der EU und der USA zur Methan-Emissionsminderung an. Zuvor war eine Erklärung zum Stopp der Entwaldung bis 2030 verabschiedet worden.

Medien: Zwei Tote bei Sturz im Konzerthaus von Uppsala

Uppsala - Bei einem dramatischen Zwischenfall im Konzerthaus der schwedischen Stadt Uppsala sind nach übereinstimmenden Medienberichten zwei Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten die Nachrichtenagentur TT, der Sender SVT und weitere schwedische Medien am Dienstagabend unter Berufung auf die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red