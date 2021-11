Iran-Atomverhandlungen starten 29. November in Wien

Wien - Die Atomverhandlungen mit dem Iran werden am 29. November in Wien wieder aufgenommen. Über eine entsprechende Einigung mit dem EU-Verhandler Enrique Mora berichtete der iranische Atom-Chefverhandler Ali Bagheri Kani am Mittwochabend auf Twitter. Unter Vorsitz des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell werden sich hohe Diplomaten aus China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland mit Vertretern Teherans treffen, teilte der Europäische Auswärtige Dienst mit.

Wien und Oberösterreich beraten strengere Coronamaßnahmen

Wien/Linz - In Wien wird sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag erneut mit Fachleuten über die Coronasituation beraten. An sich gilt die aktuelle, erst kürzlich verlängerte Wiener Regelung noch bis Ende November. Dass im Wiener Rathaus die Situation bereits jetzt wieder analysiert wird, hängt mit den steigenden Infektionszahlen zusammen. Im Raum stehen nun erneut Verschärfungen. In Oberösterreich könnten am Donnerstag bereits strengere Maßnahmen präsentiert werden.

Experten rechnen weiter mit ungünstiger Corona-Entwicklung

Wien - Die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums im Auftrag des Gesundheitsministeriums rechnen weiter nicht mit einer Entspannung des Infektionsgeschehens. Bei der am Mittwoch veröffentlichten jüngsten Prognose (Berechnungstag 2. November) wies das Konsortium darauf hin, dass die effektive Reproduktionszahl seit vier Wochen über eins liegt. Das Konsortium geht "weiterhin von einem signifikanten Anstieg" der Sieben-Tages-Inzidenz aus.

Ermittlung an Brand-Ausbruchsstelle im Rax-Schneeberg-Gebiet

Reichenau/Rax/Hirschwang - Ermittler haben am Mittwoch erstmals die Ausbruchsstelle für den Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) untersucht. Die Exekutive vermutet eine "fremde Zündquelle" als Ursache. Bei der Brandbekämpfung wurden lokale große Glutnester gezielt abgelöscht, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber zur APA. "Es schreitet nicht so schlecht voran", lautete das Fazit des Einsatzleiters. Sorgen bereiteten mehrere Corona-Fälle.

US-Notenbank Fed fährt Konjunkturprogramm zurück

Washington - Die US-Notenbank leitet angesichts hoher Inflation und soliden Wirtschaftswachstums den Ausstieg aus ihren enormen Hilfsprogrammen zur Bewältigung der Corona-Krise ein. Die Federal Reserve (Fed) kündigte am Mittwoch für November eine Reduzierung ihrer konjunkturstützenden Wertpapierkäufe im derzeitigen Volumen von 120 Milliarden Dollar (103,4 Mrd. Euro) pro Monat um 15 Milliarden Dollar (12,9 Mrd. Euro) an.

Booker Prize geht an Damon Galgut

London/Paris - Der renommierte britische Booker Prize geht in diesem Jahr an den südafrikanischen Dramatiker und Schriftsteller Damon Galgut für seinen Roman "The Promise". "Ich bin wirklich zutiefst und in aller Bescheidenheit dankbar dafür", sagte der 57-Jährige bei der Preisverleihung in London am Mittwoch. Der Roman, der sich über die Apartheid-Ära Südafrikas bis zur Präsidentschaft Jacob Zumas erstreckt, zeichnet den zunehmenden Zerfall einer weißen Familie auf einer Farm nach.

Millionen aus Klagenfurter Stadtkasse verschwunden: Prozess

Klagenfurt - Wegen Untreue in Millionenhöhe muss sich am Donnerstag ein Pensionist vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Dem ehemaligen Mitarbeiter der Klagenfurter Stadtkasse wird in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit vorgeworfen, von 1997 bis 2019 insgesamt 1,76 Millionen Euro aus der Stadtkasse veruntreut zu haben. Für den Schöffenprozess unter Vorsitz von Richterin Sabine Roßmann sind vorerst fünf Verhandlungstage anberaumt, ein Urteil könnte es am 18. November geben.

