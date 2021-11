8.554 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der in Österreich binnen 24 Stunden gemeldeten Corona-Neuinfektionen bleibt weiterhin äußerst hoch: 8.554 neue bestätigte Fälle wurden am Sonntag von den Behörden gemeldet, nachdem am Samstag mit 9.943 positiven Testergebnissen ein neues Allzeit-Hoch in der Pandemie erreicht worden war. Am Sonntag vergangener Woche waren es noch 5.684 neue Fälle gewesen. Auf den Intensivstationen liegen inzwischen 365 schwer an Covid-19 Erkrankte, nach 359 am Vortag.

Ab Montag gilt 2G in Gastro, Kultur und Spitälern

Wien - Ab morgen, Montag, gelten in Österreich schärfere Corona-Regeln: Wer weder geimpft noch genesen ist, wird von praktisch allen öffentlichen Vergnügungen ausgeschlossen. Die entsprechende Verordnung hat das Gesundheitsministerium am späten Sonntagnachmittag ausgesandt, wenn auch noch nicht offiziell kundgemacht. Einige Details der 2G-Regeln sind neu, etwa für Kinder und Jugendliche. Pflichtschüler müssen demnach nicht geimpft sein, für sie reicht der Ninjapass.

Reuters: Fast 250 Millionen Corona-Fälle weltweit

Berlin - Die Zahl der weltweiten Infektionen liegt einer Analyse der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bei fast 250 Millionen. Global gesehen sei die durchschnittliche tägliche Zahl neuer Fälle in den vergangenen drei Monaten um 36 Prozent gefallen, hieß es darin. Den Daten zufolge treten gegenwärtig mehr als die Hälfte aller neuen Infektionen weltweit in Europa auf. Insgesamt steige die Zahl der neuen Fälle noch in 55 von 240 Ländern.

Wahlsieg Ortegas in Nicaragua erwartet

Managua - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben am Sonntag in Nicaragua Präsidenten- und Parlamentswahlen stattgefunden. Ein Sieg von Amtsinhaber Daniel Ortega bei der Wahl des Staatschefs galt als sicher, nachdem der seit 14 Jahren regierende Präsident in den vergangenen Monaten Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten hatte einsperren lassen. Statt aussichtsreicher Gegner traten fünf weitgehend unbekannte Kandidaten gegen den 75-jährigen Ortega an.

Konflikt in Äthiopien spitzt sich drastisch zu

Addis Abeba/Mekelle (Tigray) - Afrikas zweitgrößtes Land Äthiopien droht zu implodieren. Der Konflikt zwischen der Regierung und Rebellen aus der nördlichen Region Tigray erfasst wachsende Teile des Landes. Die Konfliktparteien liefern sich immer härtere Gefechte. Hunderttausende sind bereits vor der Gewalt geflohen; etwa 400.000 Menschen sind akut vom Hungertod bedroht. Die Zivilbevölkerung beider Seiten wünscht sich vor allem eines: eine Rückkehr zum Frieden.

Tränengas gegen Demonstranten im Sudan eingesetzt

Khartum - Zum Auftakt einer zweitägigen Protestaktion gegen die Putschisten im Sudan sind Sicherheitskräfte landesweit gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. Die Menschen folgten am Sonntag einem Aufruf des Gewerkschafts-Dachverbands SPA zum "zivilen Ungehorsam" gegen den Sturz der Übergangsregierung durch die Armeeführung am 25. Oktober. Mindestens ein Mensch wurde verletzt, dutzende Demonstranten wurden festgenommen.

Vulkan auf La Palma seit sieben Wochen aktiv

Santa Cruz de La Palma - Auch sieben Wochen nach dem Beginn des Vulkanausbruchs auf der kleinen Kanareninsel La Palma war am Sonntag kein Ende in Sicht. Es gebe bisher keine wissenschaftlichen Daten, die auf ein Verlöschen des Vulkans in naher Zukunft schließen ließen, sagte die Sprecherin des Notfallkomitees Pevolca, Carmen L�pez.

Abgestürzte Gondel am Lago Maggiore wird entfernt

Rom - 169 Tage nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore in Norditalien, bei dem 14 Menschen umkamen, wird die abgestürzte Gondel entfernt. Am Montag wird die am 23. Mai abgestürzte Kabine der Seilbahn Stresa-Mottarone mit einem Hubschrauber der Feuerwehr abtransportiert. Sie wiegt 1,5 Tonnen. Etwa 80 Bäume mussten laut Behördenangaben an der Unglücksstelle gefällt werden, um den Abtransport zu ermöglichen.

