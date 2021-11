Ab Montag gilt 2G in Gastro, Kultur und Spitälern

Wien - Ab morgen, Montag, gelten in Österreich schärfere Corona-Regeln: Wer weder geimpft noch genesen ist, wird von praktisch allen öffentlichen Vergnügungen ausgeschlossen. Die entsprechende Verordnung hat das Gesundheitsministerium Sonntagabend offiziell kundgemacht. Einige Details der 2G-Regeln sind neu, etwa für Kinder und Jugendliche. Pflichtschüler müssen demnach nicht geimpft sein, für sie reicht der Ninjapass.

8.554 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der in Österreich binnen 24 Stunden gemeldeten Corona-Neuinfektionen bleibt weiterhin äußerst hoch: 8.554 neue bestätigte Fälle wurden am Sonntag von den Behörden gemeldet, nachdem am Samstag mit 9.943 positiven Testergebnissen ein neues Allzeit-Hoch in der Pandemie erreicht worden war. Am Sonntag vergangener Woche waren es noch 5.684 neue Fälle gewesen. Auf den Intensivstationen liegen inzwischen 365 schwer an Covid-19 Erkrankte, nach 359 am Vortag.

Geimpfte Ausländer dürfen wieder in die USA einreisen

Washington - Ab Montag dürfen Ausländer nach einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus mit international anerkannten Präparaten wieder in die USA einreisen. Damit ist auch für vollständig geimpfte ausländische Reisende aus Österreich und anderen Schengen-Staaten die direkte Einreise wieder möglich. Bisher war dafür eine Sondergenehmigung der US-Regierung notwendig. Im März 2020 hatte Ex-US-Präsident Donald Trump ein Einreisestopp für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet.

Verstappen baut mit Mexiko-Sieg WM-Führung weiter aus

Mexiko-Stadt - Max Verstappen hat von Position drei aus dank eines Fabel-Starts den Formel-1-Grand Prix von Mexiko gewonnen und damit im fünftletzten Saisonrennen seine WM-Führung auf 19 Punkte ausgebaut. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden siegte am Sonntag 16,5 Sek. vor Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) sowie seinem Teamkollegen Sergio Perez und jubelte dabei über seinen neunten Saisonsieg. Pechvogel des Rennens war Pole-Mann Valtteri Bottas als 15.

Wahlsieg Ortegas in Nicaragua erwartet

Managua - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben am Sonntag in Nicaragua Präsidenten- und Parlamentswahlen stattgefunden. Ein Sieg von Amtsinhaber Daniel Ortega bei der Wahl des Staatschefs galt als sicher, nachdem der seit 14 Jahren regierende Präsident in den vergangenen Monaten Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten hatte einsperren lassen. Statt aussichtsreicher Gegner traten fünf weitgehend unbekannte Kandidaten gegen den 75-jährigen Ortega an.

Konflikt in Äthiopien spitzt sich drastisch zu

Addis Abeba/Mekelle (Tigray) - Afrikas zweitgrößtes Land Äthiopien droht zu implodieren. Der Konflikt zwischen der Regierung und Rebellen aus der nördlichen Region Tigray erfasst wachsende Teile des Landes. Die Konfliktparteien liefern sich immer härtere Gefechte. Hunderttausende sind bereits vor der Gewalt geflohen; etwa 400.000 Menschen sind akut vom Hungertod bedroht. Die Zivilbevölkerung beider Seiten wünscht sich vor allem eines: eine Rückkehr zum Frieden.

Votum für Verkauf von Milliarden-Tesla-Aktienpaket Musks

Palo Alto (Kalifornien)/San Francisco - Tesla-Chef Elon Musk hat sich von Twitter-Nutzern dazu verpflichten lassen, für höhere Steuerzahlungen ein Zehntel seines Anteils am E-Auto-Hersteller zu verkaufen. In einer von Musk angestoßenen Twitter-Umfrage wurden 57,9 Prozent der Stimmen für den Aktienverkauf abgegeben. Das Paket wäre aktuell mehr als 20 Milliarden Dollar (17,36 Mrd. Euro) wert. Musk erklärte, da er kein Gehalt oder Boni bekomme, seien Aktienverkäufe für ihn die einzige Möglichkeit, Steuern zu zahlen.

Österreichischer Buchpreis wird zum sechsten Mal vergeben

Wien - Heute, Montag, wird zum sechsten Mal der Österreichische Buchpreis im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz vergeben. Ins Finale gekommen sind Anna Baar mit "Nil", Daniela Chana mit "Neun seltsame Frauen", Raphaela Edelbauer mit "Dave", Olga Flor mit "Morituri" sowie Ferdinand Schmalz mit seinem Debütroman "Mein Lieblingstier heißt Winter".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red