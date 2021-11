EU kündigt neue Sanktionen gegen Belarus an

Minsk/Bialystok/Grodno - Die Europäische Union wird wegen des Andrangs von Migranten an der polnischen Grenze die Sanktionen gegen Belarus ausweiten. Die Strafmaßnahmen würden Personen und Organisationen betreffen, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden in Washington an. Bei der Situation handle es sich nicht um eine Flüchtlingskrise, sondern um den Versuch des "autoritären Regimes" in Minsk, Nachbarländer zu destabilisieren.

Mückstein will Regional-Lockdown, OÖ und Salzburg dagegen

Wien - Der Corona-Krisengipfel von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) mit den Landeshauptleuten von Oberösterreich und Salzburg heute, Mittwoch, Nachmittag hat vorerst kein Ergebnis gebracht. Mückstein hat laut Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) regionale Lockdowns für Ungeimpfte in den beiden stark pandemiebetroffenen Ländern vorgeschlagen. Dies will aber weder er noch der Oberösterreicher Thomas Stelzer (ÖVP). Die Gespräche gehen Freitag weiter.

Impfdurchbrüche steigen, Daten belegen Wirkung der Impfung

Wien - Von den 72.794 symptomatischen laborbestätigten Corona-Fällen, die zwischen 11. Oktober und 7. November aufgetreten sind, waren 41 Prozent der Betroffenen - 29.818 Personen - vollständig geimpft. Das gab die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Mittwoch bekannt. Die Anzahl der sogenannten Impfdurchbrüche lag damit zuletzt deutlich höher als seit Februar insgesamt mit rund 17 Prozent. Daten belegen aber weiterhin eine hohe Wirksamkeit der Impfung.

Außenministerium erlässt Reisewarnung für Äthiopien

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba/New York - Aufgrund der sich weiter zuspitzenden Sicherheitslage in Äthiopien hat Österreich eine Reisewarnung für das ganze Land ausgesprochen. Demnach wurde die bisher bestehende partielle Reisewarnung für die nördlichen Teile des Landes auf das gesamte Staatsgebiet ausgeweitet, hieß es aus dem Außenministerium in Wien. Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten empfiehlt den in Äthiopien lebenden Österreichern dringend, das Land zu verlassen.

"Bücher machen den Unterschied": "Buch Wien" eröffnet

Wien - Heute, Mittwoch, Abend ist in der Halle D der Messe Wien die dreizehnte Auflage der "Buch Wien" eröffnet worden. Im Vorjahr musste die Buchmesse coronabedingt abgesagt werden. Heuer findet sie unter 2G-Bedingungen statt: Es dürfen nur Geimpfte und Genesene in die Halle, dafür kann man sich ohne Masken frei bewegen. Die Eröffnungsrede für geladene Besucher hielt die Philosophin Isolde Charim, zum Eröffnungskonzert von Attwenger war dann auch das normale Publikum zugelassen.

WKStA brachte Anklagen in der Causa Chorherr ein

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat im Verfahren um Spenden an jenen Schulprojekts-Verein, dem einst der Ex-Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr, vorstand, Anklage gegen zehn Personen eingebracht, "darunter ein (ehemaliger) Amtsträger", sowie gegen 21 Verbände. Chorherr bestätigt am Abend via Twitter, dass er zu den Betroffenen gehört. Eine strafrechtlich relevante Schuld sieht er jedoch nicht.

Hollande rechtfertigt Frankreichs Anti-Terrorkampf

Paris - Im Prozess um die Terroranschläge in Paris vor sechs Jahren hat der damalige Präsident Fran�ois Hollande Frankreichs Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gerechtfertigt. "Man hat Krieg gegen uns geführt, darauf haben wir geantwortet", so Hollande am Mittwoch in Paris vor Gericht. Frankreich habe den Irak im Kampf gegen den IS unterstützt. In Syrien sei sein Land im Zuge der Selbstverteidigung gegen Terrorzellen vorgegangen, die Anschläge gegen Frankreich planten.

Mehr als 7.000 Opfer von Landminen im Jahr 2020

Damaskus - Insgesamt 7.073 Menschen sind im vergangenen Jahr weltweit durch Landminen und andere Blindgänger getötet oder verletzt worden. Die Zahl der Opfer sei im Vergleich zu 2019 um 1.220 gestiegen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht des Landminen-Monitors. 80 Prozent der Opfer waren demnach Zivilisten. Die meisten Opfer gab es erstmals seit Beginn des Berichts 1999 in Syrien. Allein dort wurden im vergangenen Jahr 2.729 Menschen getötet oder verletzt.

