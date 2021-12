Friedensnobelpreisträger werden in Oslo ausgezeichnet

Oslo - Die beiden Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratow nehmen am Freitag (ab 13.00 Uhr) in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen. Die Philippinerin und der Russe erhalten den diesjährigen Preis für ihren Kampf für die Meinungsfreiheit. Ihre renommierten Nobelmedaillen und -diplome bekommen sie auf einer coronabedingt abgespeckten Preiszeremonie im Osloer Rathaus überreicht.

Regierungserklärung im Nationalrat

Wien - Die Regierungsspitze schreibt sich das Zuhören auf ihre Fahnen. Auch bei seiner Erklärung vor dem Nationalrat Donnerstagnachmittag sah der neue Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) den Dialog als Schlüssel, die aktuelle (Corona-)Krise zu bewältigen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) warb dafür, das unterschiedliche oder sogar trennende so zu behandeln, "dass es uns nicht unversöhnlich zurücklässt". Von SPÖ und NEOS kam Skepsis, von der FPÖ heftige Anwürfe.

Macron will EU nach Corona-Krise auf Wachstumskurs bringen

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron möchte die Europäische Union in der bevorstehenden französischen EU-Ratspräsidentschaft auf Wachstumskurs bringen. Ein neues europäisches Wachstumsmodell müsse nach der Corona-Krise Innovationen und das Schaffen von Arbeitsplätzen vorantreiben, die Wettbewerbsfähigkeit sichern und im Einklang mit Klimaschutzzielen stehen, sagte Macron am Donnerstag in Paris.

Neuer U-Ausschuss ist eingesetzt

Wien - Der Nationalrat hat zum Abschluss seiner Sondersitzung angesichts der Regierungserklärung den U-Ausschuss zu angeblichen Korruptionsaffären im Umfeld der ÖVP eingesetzt. In der dazu gehörigen Debatte Donnerstagabend deutete sich schon an, dass wohl wieder giftige Diskussionen im Gremium zu erwarten sind, speziell zwischen Volkspartei und SPÖ.

Kärnten öffnet ab Montag schrittweise, OÖ am 17.12. alles

Linz/Klagenfurt/Bregenz - Kärnten wird am kommenden Montag den Handel öffnen, Gastrobetriebe sperren erst am Freitag, dem 17. Dezember auf. Zu diesem Ergebnis kam das Koordinationsgremium am Donnerstag. Oberösterreich öffnet mit 17. Dezember sowohl den Handel als auch Gastronomie, Hotellerie, körpernahe Dienstleister, Kultur und Sport im Rahmen der Vorgaben, die der Bund als Richtschnur gegeben hat. In Vorarlberg wird am 12. Dezember mit Einschränkungen bei Veranstaltungen und in der Gastro geöffnet.

Corona-Ampel zeigt positiven Trend

Wien - Auch diese Woche sind alle Bundesländer auf der Corona-Ampel rot geschalten worden, womit sie im Bereich des sehr hohen Infektionsrisikos bleiben. Die zuständige Kommission warnte in einer Aussendung am Abend, dass die medizinische Versorgung der österreichischen Bevölkerung in weiten Teilen des Landes noch akut bedroht sei. Immerhin stimmen die Aussichten einigermaßen positiv. Denn in den nächsten zwei Wochen sind Rückgänge der Belagszahlen in den Spitälern wahrscheinlich.

Ärzte in Corona-Impfstraßen haben Sicherheitsbedenken

Wien - Ab Februar gilt in Österreich die Corona-Impfpflicht. Dadurch lassen sich vermehrt auch Menschen immunisieren, die der Schutzimpfung entgegen der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu deren Nutzen skeptisch oder ablehnend gegenüberstehen. Die Aggression steigt, Ärzte in den Impfstraßen werden beschimpft. Wegen Sicherheitsbedenken absolvieren Mediziner teilweise keinen Dienst mehr in Impfstraßen, berichtete das "Ö1"-Mittagsjournal am Donnerstag.

