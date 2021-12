Papst feiert Christmette während Corona-Pandemie

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird am Freitag die traditionelle Christmette im Petersdom feiern. Die Gläubigen in der Basilika müssen sich wegen der Corona-Pandemie an die derzeit geltenden Regeln wie den Mindestabstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung halten. Im Petersdom dürften daher deutlich weniger Gläubige als in Nicht-Corona-Zeiten Weihnachten feiern. Der Gottesdienstbeginn ist für den Abend (19.30 Uhr) geplant, wie der Heilige Stuhl mitteilte.

Van der Bellen und Schönborn betonen das Gemeinsame

Wien - Angesichts der vor allem durch die Corona-Krise sichtbar gewordenen Spaltung in der Gesellschaft haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn zu Weihnachten "das Gemeinsame" betont. In der ORF-Sendung "Licht ins Dunkel" appellierten beide, das Miteinander in den Mittelpunkt zu stellen. Auch die Parteichefs der Parlamentsparteien haben in der Sendung zu einem Miteinander aufgerufen.

Kogler: Reform für gläserne Parteikassen im ersten Halbjahr

Wien - Damit die Glaubwürdigkeit in die Politik wieder steigt, will Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nun für transparentere Parteifinanzen aufs Tempo drücken: Die Regelung für gläserne Parteikassen sei "so gut wie fertig", in der ersten Jahreshälfte werde es "echte Ergebnisse" geben, kündigte Kogler im APA-Interview an. Die jüngst bekannt gewordenen Chats des Türkisen Thomas Schmid offenbaren für Kogler erneut "schauerliche und völlig inakzeptable Sittenbilder".

2.374 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Wien - Nach einem Rückgang am Vortag ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden wieder angestiegen. Dabei deuteten Zahlen aus den Bundesländern an, dass die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 immer mehr um sich greift. 2.374 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium registriert, um 200 mehr als am Vortag und auch deutlich mehr als im Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.217).

Weltweit mehr als 277 Mio. Menschen Corona-infiziert

London - Weltweit haben sich mehr als 277,09 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das hat eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten ergeben. Mehr als 5,67 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, seit dieses im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde.

NIG macht Viertimpfung im Hochrisikobereich möglich

Wien - Das Nationale Impfgremium (NIG) hat auf die drohende rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus reagiert und seine Empfehlungen am Donnerstagabend aktualisiert. Neben der allgemeinen Empfehlung, die Durchimpfungsrate mit dem dritten Stich so schnell wie möglich anzuheben, geht es auch um die Viertimpfung. Das NIG empfiehlt diese nicht allgemein, sie soll aber im Hochrisiko- und systemkritischen Bereich ab sechs Monate nach dem dritten Stich angeboten werden.

Mindestens 39 Tote bei Fähr-Brand in Bangladesch

Dhaka - Mindestens 39 Menschen sind bei einem Feuer auf einer Personenfähre in Bangladesch ums Leben gekommen. Wenige von ihnen seien in einem Krankenhaus gestorben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Unglück ereignete sich Freitagfrüh, als es noch dunkel war und etliche Menschen geschlafen haben sollen. In Krankenhäuser seien rund 70 Menschen mit Brandverletzungen gebracht worden.

