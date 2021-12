Wiener Polizei ermittelt seit Mai wegen Impfpass-Betrugs

Wien - In der Impfstraße im Austria Center Vienna (ACV) dürfte es seit dem Frühjahr in groß angelegtem Stil zur - auch entgeltlichen - Ausstellung von gefälschten Impfpässen zum Nachweis einer Covid-19-Schutzimpfung gekommen sein. Die Landespolizeidirektion ermittelt bereits seit Mai gegen mehrere Verdächtigte, die beim Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ) beschäftigt waren, wegen schweren Betrugs, betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs und Urkundenfälschung.

Biden und Putin telefonieren angesichts Ukraine-Spannungen

Kiew/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben am Donnerstagnachmittag ihr zweites Telefonat in diesem Monat begonnen. Dabei standen die zunehmenden Spannungen in der Ukraine ganz oben auf der Agenda. Das von Putin gewünschte Gespräch startete um 15.35 Uhr (21.35 MEZ), wie US-Beamte laut Nachrichtenagentur Reuters mitteilten. Der Westen ist besorgt, weil Russland Zehntausende Soldaten in der Nähe seiner Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat.

US-Kampfeinsatz im Irak geht offiziell zu Ende

Bagdad/Washington - Am Freitag endet vier Jahre nach dem militärischen Sieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) offiziell der Kampfeinsatz der USA im Irak. De facto war er bereits Mitte Dezember beendet worden. Künftig soll es nur noch eine Gruppe von Militärberatern der internationalen Anti-IS-Koalition geben, die die Sicherheitskräfte des Irak unterstützen. Der Einsatz des Bündnisses hatte begonnen, nachdem der IS 2014 große Gebiete im Norden und Westen des Irak überrannt hatte.

Corona-Ampel bleibt in Österreich auf "orange"

Wien - Die Corona-Kommission belässt die Ampelschaltung für Österreich auf "orange", also auf hohem Risiko. Die Bewertung der epidemiologischen Entwicklung der vergangenen Tage führte zudem auch dazu, dass das Burgenland ebenfalls wieder von einem mittlerem Gelb ebenfalls auf hohes Risiko gestuft wurde. Diese Bewertung gilt auch für die Mehrheit der restlichen Bundesländer, nur Tirol und Vorarlberg wurden noch mit sehr hohem Risiko bewertet.

Diskussion über Lockerung der Quarantäneregelung

Wien - Auch in Österreich wird angesichts der ansteckenderen Omikron-Variante über die - in einigen Ländern schon umgesetzte- Lockerung der Quarantäneregeln diskutiert. Mit zu erwartenden tausenden Neuinfektionen täglich würde die Zahl der Arbeitnehmer in Krankenstand und in Quarantäne zum Problem. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) spricht sich deshalb für eine Verkürzung der Absonderung aus. Das Gesundheitsministerium prüft bereits eine Lockerung.

Demonstranten bei Protesten im Sudan getötet

Khartum - Bei Protesten im Sudan sind vier Demonstranten durch Schüsse von Sicherheitskräften getötet worden. Dutzende weitere seien in Omdurman nahe der Hauptstadt Khartum verletzt worden, berichtete das Zentralkomitee sudanesischer Ärzte am Donnerstag. Zehntausende Demonstranten waren in mehreren Städten des Landes aus Protest gegen den Militärputsch vom 25. Oktober auf die Straße gegangen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein und sperrten die Brückenverbindungen nach Khartum.

Großbrand in Innsbruck laut Polizei kein technischer Defekt

Innsbruck - Die Polizei hat einen technischen Defekt als Ursache für den Großbrand in einem Wohnhaus in der Innsbrucker Innenstadt ausgeschlossen. Ermittlungen in Richtung "Fahrlässigkeit und Vorsätzlichkeit" liefen. Der Brand dürfte einen Schaden in der Höhe von mehreren Millionen Euro gefordert haben. Das Feuer entstand am Mittwoch offenbar im Müllraum im Eingangsbereich und breitete sich dann über Innenhof und Fassade bis zum Dachgeschoß aus. Verletzt wurde niemand.

Lage im Westjordanland droht laut Abbas zu "explodieren"

Ramallah - Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat vor einer Eskalation im Westjordanland gewarnt. Die Lage in dem besetzten Gebiet drohe wegen der israelischen Politik zu "explodieren", erklärte Abbas am Donnerstag nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zwei Tage zuvor war Abbas nach Israel gereist, wo er mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz zusammentraf. Israel hatte danach vertrauensbildende Maßnahmen angekündigt.

