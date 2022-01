Handel muss ab Dienstag 2G-Nachweise kontrollieren

Wien - Ab Dienstag muss der Handel die Einhaltung der 2G-Regel in den Geschäften kontrollieren. Einzelhändler sind verpflichtet, von Kundinnen und Kunden einen Nachweis der Impfung oder Genesung zu verlangen - spätestens an der Kassa. Außerdem muss jetzt auch im Freien eine FFP2-Maske getragen werden, wenn nicht mindestens zwei Meter Abstand eingehalten werden können.

Hacker: Unmittelbare Verdoppelung von Neuinfektion in Wien

Wien - Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) rechnet in Wien mit einer Verdoppelung der Neuinfektionen "in den nächsten ein, zwei Tagen", wie Hacker in einem Interview mit der ORF-Sendung "Wien heute" sagte. Grund dafür ist die stark gestiegene Anzahl der Tests aufgrund der Rückkehr der Kinder an die Schulen bzw. wegen des ersten Arbeitstages nach dem Urlaub. Die Behauptung, die Omikron-Variante "durchrauschen" zu lassen, wies der Stadtrat zurück.

Berichte über Lockdown-Party erhöhen Druck auf Johnson

London - Neue Berichte über eine Gartenparty in der Downing Street während des Corona-Lockdowns erhöhen den Druck auf den britischen Premier Boris Johnson. Der Regierungschef und seine Frau Carrie Johnson hätten am 20. Mai 2020 mit 30 bis 40 Mitarbeitern an einer Zusammenkunft im Garten seines Amtssitzes teilgenommen, berichteten die Sender ITV und Sky News am Montag. Damals durften sich laut Corona-Regeln in England nur zwei Personen aus verschiedenen Haushalten im Freien treffen.

SPÖ-Landeschefs uneins über Corona-Impfpflicht

Salzburg/Innsbruck/Klagenfurt - Die SPÖ-Landesparteien sind in Sachen Impfpflicht uneins. Die Landeschefs von Tirol und Salzburg stiegen am Montag - wie zuvor schon Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil - auf die Bremse und verlangten die Verschiebung. SPÖ-Politiker aus Wien, Kärnten, Oberösterreich und Vorarlberg plädierten hingegen für die Umsetzung der Regierungspläne, dies teils unter Kritik an den Bremsern in den eigenen Reihen.

USA-Russland-Gespräche über Ukraine-Krise beendet

Genf/Moskau/Washington - Bei Krisengesprächen in Genf haben die USA und Russland über mögliche Abrüstungsschritte in Europa gesprochen. In der Ukraine-Krise gab es aber keine Annäherung. Beide Seiten beharrten am Montag auf ihren Standpunkten, wie aus Erläuterungen von US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman und dem russischen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow nach Gesprächsende hervorging.

Berüchtigter US-Mörder Robert Durst ist tot

Los Angeles - Der berüchtigte Mörder Robert Durst ist nach Angaben seines Anwalts tot. Der US-Millionär starb demzufolge am Montag im Alter von 78 Jahren in Kalifornien, wie Verteidiger Chip Lewis auf Anfrage mitteilte. Durst habe sich im Gewahrsam der Justiz befunden und sei an natürlichen Ursachen gestorben. Im Oktober war der Immobilienerbe in Los Angeles wegen Mordes an einer Freundin vor über 20 Jahren zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt worden.

Fürst legt im Konflikt mit der Bundes-SPÖ nach

Wien/Eisenstadt - Landesgeschäftsführer Roland Fürst legt im Konflikt der burgenländischen SPÖ mit der Bundespartei nach. Er dementiert im "Kurier" zwar, dass es Abspaltungspläne gebe - aber er spricht von "extrem verärgerten" Parteimitgliedern, die "die Bundesparteivorsitzende nicht mehr unterstützen" wollten. Auf Facebook zeigte sich Fürst aber um Einigkeit bemüht: Der ganz große Teil der Mitglieder und Funktionäre wünsche sich "eine geeinte Partei, die an einem Strang zieht", postete er.

Kasachstans Präsident will neue Regierung vorschlagen

Nur-Sultan (Astana)/Almaty - Rund eine Woche nach dem Beginn beispielloser Ausschreitungen im zentralasiatischen Kasachstan will Präsident Kassym-Schomart Tokajew am Dienstag eine neue Regierung vorschlagen. Er werde eine entsprechende Empfehlung im Parlament einbringen, wo seine Partei Nur Otan die Mehrheit hat, kündigte Tokajew am Montag an. Außerdem wolle er Reformvorschläge unterbreiten.

