Sonntags-Rekordwert mit 22.453 Neuinfektionen

Wien - Nach einem mehrtägigen Ausfall und Nachmeldungen am Samstag hat es am Sonntag wieder tagesaktuelle Corona-Fallzahlen in Österreich gegeben. Innen- und Gesundheitsministerium vermeldeten den höchsten Sonntagswert seit Pandemiebeginn. In den vergangenen 24 Stunden waren 22.453 Neuinfektionen registriert worden. Außerdem kamen sechs weitere Todesopfer hinzu. Die Zahl der insgesamt im Spital behandelten Covid-19-Patienten ist leicht um drei auf österreichweit 1.129 angestiegen.

ÖGB und AK erteilen Wirtschaftsbund-Forderung eine Abfuhr

Wien - Nachdem der ÖVP-Wirtschaftsbund eine Teilarbeit für wegen Corona abgesonderte, aber nicht (schwer) erkrankte Mitarbeiter gefordert hat kommt deutliche Ablehnung von Arbeitnehmervertretern. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian spricht laut "Krone" von "Praxisferne". Arbeiterkammer-Sozialexpertin Silvia Hruska-Frank bezweifelt, dass definiert werden könne, was mildere Verläufe seien, wie sie mehreren Medien sagte. Laut einer Studie wird im Homeoffice trotz Krankheit eher gearbeitet.

Experten warnen vor Influenza

Wien - Die vergangene Influenza-Saison (2020/2021) fiel wegen der Corona-Maßnahmen faktisch aus. Doch führende Expertinnen warnten am Samstag beim Österreichischen Impftag vor einer sich aktuell potenziell neben Covid-19 aufbauenden Erkrankungswelle. Noch sei Zeit, sich dagegen per Impfung schützen zu lassen. Auch mit Covid-19 blieben trotzdem alle sonstigen Impfempfehlungen weiterhin wichtig und aufrecht, heißt es auch im neuen Impfplan Österreich 2022.

Blinken droht Russland erneut mit Sanktionen

Washington - Die USA erneuern ihre Sanktionsdrohung an Russland im Ukraine-Konflikt. Falls ein einzelner weiterer russischer Akteur sich in aggressiver Weise in die Ukraine bewege, werde dies eine signifikante Antwort auslösen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag dem Sender CNN. Falls Sanktionen hingegen bereits jetzt gegen Russland verhängt würden, würde der Westen die Fähigkeit verlieren, Russland vor einer möglichen Aggression gegen die Ukraine abzuschrecken.

Partygate-Affäre bringt britischen Premier in Bedrängnis

London - In der mit Spannung erwarteten Aufklärung der sogenannten Partygate-Affäre um Feiern während des Lockdowns in der Downing Street sollen es auch um Versammlungen in Boris Johnsons eigener Wohnung gehen. Der Bericht der Beamtin Sue Gray werde auch angebliche Partys in der Wohnung des Premiers in der Downing Street Nummer 11 neben dessen Amtssitz umfassen, berichtete die "Times" am Sonntag unter Berufung auf Insider-Quellen.

Bures tritt ÖVP-Kritik an U-Ausschüssen scharf entgegen

Wien - Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) weist die ÖVP-Kritik an den Untersuchungsausschüssen "auf das Schärfste" zurück. Es gehe nicht an, dieses wichtige Kontrollinstrument "permanent zu diskreditieren", weil man an einer Aufklärung nicht interessiert sei, sagte sie Sonntag in der ORF-"Pressestunde" - und schlug vor, die U-Ausschüsse öffentlich zu machen. Zuletzt hat sich seitens der ÖVP Kanzler Karl Nehammer kritisch geäußert.

Van der Bellen kündigt baldige Kandidatur-Entscheidung an

Wien - Die Frage, ob sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Herbst für eine zweite Amtsperiode bewirbt, dürfte demnächst beantwortet werden. "Wir sind bei dieser Entscheidung in der Endphase", ließ Van der Bellen am Sonntag im "Kurier" wissen. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) rechnet offenbar damit, dass er wieder antritt. In der ORF-"Pressestunde" sagte sie, die Frage nach ihrer Kandidatur im Fall von Van der Bellens Verzicht stelle sich wohl nicht.

Einer von 77 getöteten Hamstern in Hongkong Corona-positiv

Hongkong - Nach dem Aufruf zur Tötung hunderter Hamster in Hongkong aus Gründen der Corona-Pandemiebekämpfung sind 77 Nager von Tierhaltern abgegeben worden. Unter den getöteten Tieren sei nur ein Hamster positiv getestet worden, teilten die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone am Sonntag mit. Die Keulungsaktion der Nager hatte für Aufsehen gesorgt und die strikte Null-Covid-Strategie Hongkongs in Frage gestellt.

