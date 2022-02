2G-Aus im Handel bringt Kaufleuten ein Fünftel mehr Umsatz

Wien/Österreich-weit - Der erste Einkaufssamstag nach dem Auslaufen der 2G-Beschränkung im Handel "hat alle Erwartungen übertroffen", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will - bundesweit hätten die Händler heute um rund ein Fünftel mehr Kunden gehabt. Der Handelsverband erwartet für den stationären Handel eine Umsatzsteigerung von rund 200 Mio. Euro wöchentlich im Vergleich zu den letzten 13 Wochen.

Konvois von Impfpass-Gegnern trotz Verbots in Paris

Paris - Trotz eines Behördenverbots sind tausende französische Impfpassgegner in Konvois nach Paris eingefahren. Mehrere hundert Fahrzeuge befuhren am Samstagmorgen den äußeren Ring der französischen Hauptstadt. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben Strafzettel wegen der "Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration" aus. In Den Haag blockierten indes aus Protest gegen Corona-Beschränkungen Lastwagen- und Traktorfahrer den Zugang zum niederländischen Parlament.

Trucker-Proteste in Kanada: Polizei beginnt mit Auflösung

Windsor/Paris - Die kanadische Polizei hat mit der Auflösung von Trucker-Blockaden an einer wichtigen Grenzbrücke zwischen der Stadt Windsor in Kanada und Detroit in den USA begonnen. Man habe mit der "Vollstreckung" begonnen, teilte die Polizei in Windsor am Samstag mit. "Wir fordern alle Demonstranten auf, das Gesetz zu befolgen und friedlich zu handeln."

31.128 Corona-Neuinfektionen und 23 weitere Todesopfer

Wien - Die fünfte Corona-Welle hat ihren Peak überschritten und ist nunmehr auf hohem Niveau rückläufig. Am Samstag meldeten die Ministerien 31.128 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Außerdem wurden 23 weitere Todesopfer registriert, wodurch seit Pandemiebeginn vor knapp zwei Jahren bereits 14.360 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben sind. Leicht rückläufig war am Samstag auch die Zahl der Spitalspatientinnen- und Patienten.

Autokorso-Teilnehmer kassierten 1.600 Anzeigen

Wien - Bei dem untersagten Autokorso von Corona-Maßnahmengegnern Freitagnachmittag in Wien hat es 1.605 Anzeigen, 41 Organmandaten, drei Kennzeichenabnahmen und zwei Führerscheinabnahmen gegeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Autokorso war wegen Abgas- und Lärmbelastung sowie Blockade-Ankündigungen untersagt worden, tausende Pkws und Lkws waren trotzdem vor allem auf der Ringstraße unterwegs gewesen und machten durch Hupen und Transparente auf sich aufmerksam.

Biden und Putin sprechen über Ukraine-Krise

Moskau/Washington/Kiew - US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin haben am Samstag in einem Telefongespräch über die sich zuspitzende Ukraine-Krise gesprochen. Wie das Weiße Haus am späten Samstagvormittag (Ortszeit) mitteilte, begannen Biden und Putin ihr Gespräch über den russischen Truppenaufbau rund um die Ukraine. Kurz davor gab Moskau einen Zwischenfall mit einem US-U-Boot im Pazifik bekannt. Das U-Boot sei vor den Kurilen aus russischen Gewässern vertrieben worden.

15-Jähriger erschoss in Spanien Eltern und Bruder

Madrid - Ein 15-jähriger Bursche hat in Spanien nach einem Streit wegen schlechter Schulnoten seine Eltern und seinen kleinen Bruder getötet. Der Jugendliche habe mit dem Jagdgewehr des Vaters im Haus der Familie in Algoda bei Alicante am vergangenen Dienstag zunächst die Mutter erschossen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Anschließend habe er den zehnjährigen Bruder getötet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

