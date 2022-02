Russland droht mit Ausweitung der Kampfhandlungen in Ukraine

Kiew/Moskau - Im Krieg Russlands gegen die Ukraine droht eine Ausweitung der Kampfhandlungen vor allem in Kiew. Der Kreml behauptete, die Ukraine habe am Samstag Friedensverhandlungen mit Russland abgelehnt. Daher werde der "Vormarsch der wichtigsten russischen Streitkräfte" wieder aufgenommen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Die ukrainische Führung wies die Vorwürfe zurück, sie habe Friedensverhandlungen mit Russland abgesagt.

USA und EU planen Ausschluss russischer Banken aus Swift

Kiew/Moskau - Die EU und die USA könnten sich nach Informationen der dpa noch an diesem Wochenende auf einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift verständigen. Angaben von Spitzenbeamten zufolge sollte es am Samstagabend eine Videokonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Regierungschef Mario Draghi geben.

115.000 Ukrainer haben Grenze zu Polen überquert

Warschau/Kiew/Moskau - In Polen sind nach Regierungsangaben seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine 115.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen. Viele Beamte des Grenzschutzes hätten sich freiwillig gemeldet, um die Kollegen bei der Passkontrolle der Flüchtlinge zu unterstützen, sagte Polens Vize-Innenminister Pawel Szefernaker am Samstag am Grenzübergang in Dorohusk. Die Wartezeiten auf der ukrainischen Seite der Grenze würden wegen des großen Andrangs immer länger.

Schallenberg bekundet Ukraine die Solidarität Österreichs

Kiew/Moskau - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Samstagvormittag den ukrainischen Botschafter Vasyl Khymynets zu einem ausführlichen Gespräch empfangen und ihm dabei erneut Österreichs "uneingeschränkte Solidarität" versichert. Österreich stehe auf der Seite des Rechts, auf der Seite des Völkerrechts, auf der Seite des Friedens, betonte Schallenberg. Zudem informierte er Khymynets über die Ergebnisse der Sondersitzung der EU-Außenminister am Freitag in Brüssel.

Belarussen sollen über Änderung der Verfassung abstimmen

Minsk/Kiew/Moskau - Drei Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine wird im benachbarten Belarus am Sonntag ein Referendum über Änderungen der Verfassung abgehalten, die dem seit 1994 herrschenden Staatschef Alexander Lukaschenko weitere Amtszeiten ermöglichen und die ehemalige Sowjetrepublik eng an Russland anbinden würden.

USA unterstützen Militär der Ukraine mit 350 Mio. Dollar

Kiew/Paris/Moskau - Die US-Regierung stellt Kiew bis zu 350 Millionen US-Dollar (312 Mio. Euro) zur "sofortigen Unterstützung der Verteidigung der Ukraine" zur Verfügung. Die militärische Unterstützung werde helfen, sich gegen die Bedrohungen durch Panzer und aus der Luft zu wehren, erklärte US-Außenminister Antony Blinken am Samstag. Bei einer Geberkonferenz für die Ukraine sagten rund zwei Dutzend Staaten "militärische und humanitäre Hilfe" zu. Auch Deutschland liefert Waffen an Kiew.

Tiroler Gemeinderatswahlen starten in 273 Kommunen

Innsbruck - In Tirol gehen am Sonntag in 273 von 277 Kommunen die Gemeinderatswahlen über die Bühne. Zudem wählen die Bürgerinnen und Bürger auch den Bürgermeister direkt. 505.423 Menschen sind wahlberechtigt, 856 Listen und 562 Bürgermeisterkandidaten rittern um die Gunst der Wähler. 3.650 Mandate in den Gemeindestuben sind zu vergeben. Falls kein Kandidat im ersten Durchgang eine absolute Mehrheit schafft, erfolgt am 13. März schließlich eine Bürgermeisterstichwahl.

Esch eröffnet Festjahr als Kulturhauptstadt 2022

Esch/Alzette - Mit einem fulminanten Open-Air-Spektakel hat Luxemburgs zweitgrößte Stadt Esch am Samstagabend ihr Programm als Europäische Kulturhauptstadt 2022 begonnen. Rund 25.000 Gäste feierten im historischen Zentrum von Esch und im hippen Universitätsviertel Esch-Belval - bei Live-Musik, DJs, Tanz, Lichtinstallationen, Performances und Projektionen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red