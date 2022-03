Kiew für direkte Gespräche von Selenskyj mit Putin

Kiew/Moskau - Die Ukraine wünscht sich Außenminister Dmytro Kuleba zufolge direkte Gespräche zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Alle wüssten, dass Putin am Ende die Entscheidungen treffe, sagte Kuleba im Fernsehen. "Unser Präsident hat vor nichts Angst, einschließlich eines direkten Treffens mit Putin", erklärt er. "Wenn Putin auch keine Angst hat, soll er zu dem Treffen kommen." Dann könnten sie sich hinsetzen und reden.

Moskau kündigt Einrichtung humanitärer Korridore an

Minsk - Russland hat die Einrichtung mehrerer "humanitärer Korridore" in der Ukraine angekündigt. In den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy sollen am Dienstag ab 10.00 Uhr (08.00 Uhr MEZ) lokale Waffenruhen gelten, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Montagabend nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen ankündigte. Zivilisten soll so die Flucht aus den umkämpften Städten ermöglicht werden. Alle fünf Städte standen zuletzt unter schwerem Beschuss.

Westen: Russland muss Truppen komplett zurückziehen

Kiew/Moskau - Die Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben Russland aufgefordert, seine Angriff auf die Ukraine zu stoppen "und seine Truppen komplett zurückzuziehen". Man sei sich einig gewesen, dass der Schutz der Zivilbevölkerung derzeit höchste Priorität haben müsse, teilte Deutschlands Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach einer Videokonferenz von Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Boris Johnson am Montagabend mit.

Russland droht mit Gas-Lieferstopp durch Nord Stream 1

Kiew/Moskau - Russland hat nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine erstmals offen mit einem Gas-Lieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gedroht. "Wir haben das volle Recht, eine "spiegelgerechte" Entscheidung zu treffen und ein Embargo zu erlassen auf die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1, die heute maximal mit 100 Prozent ausgelastet ist", sagte der russische Vize-Regierungschef Alexander Nowak in einer am Montagabend ausgestrahlten Rede im Staats-TV.

13 Tote bei russischem Luftangriff auf Bäckerei nahe Kiew

Kiew/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff westlich von Kiew sind nach ukrainischen Angaben mindestens 13 Zivilisten getötet worden. Eine Granate habe das Gelände einer Großbäckerei im Ort Makariw getroffen, teilte das ukrainische Innenministerium am Montag mit. Fünf Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden. Insgesamt hätten sich etwa 30 Menschen auf dem Gelände aufgehalten. Die Bäckerei sei derzeit nicht in Betrieb, hieß es.

Rauch wird als Gesundheitsminister angelobt

Wien/Kiew/Moskau - Der langjährige Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) wird am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei als neuer Sozial- und Gesundheitsminister angelobt. Im Anschluss wird ihm sein Amt vom zurückgetretenen Ressortchef Wolfgang Mückstein (Grüne) übergeben und er stellt sich dem Nationalrat vor.

Frauentag für mehr Gleichberechtigung zum 111. Mal

Wien - Zum nunmehr 111. Mal findet am Dienstag der Internationale Frauentag statt. Organisationen und Parteien nehmen den Tag zum Anlass, um ihre frauenpolitischen Forderungen zu stellen. Häufig steht der Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung im Vordergrund, um auch Müttern den Zugang zu Vollzeit-Jobs zu ermöglichen. Der Frauentag geht auf einen Streik von Textilarbeiterinnen 1908 in den USA zurück. Sie kritisierten damals die schlechten Arbeitsbedingungen.

15 Jahre wegen Überfalls für Mörder im Freigang

Wels/Stadl-Paura - Ein wegen Mordes Verurteilter ist am Montag in Wels zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, weil er im Freigang einen anderen zu einem Supermarktüberfall in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) angestiftet und angeleitet haben soll. Der Komplize wurde zu einer Zusatzstrafe von elf Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

