EU-Gipfel berät mit Biden Russland-Sanktionen

Brüssel/Wien/Kiew (Kyjiw) - Nach eine NATO-Sondergipfel und dem G7-Treffen haben am Donnerstagnachmittag auch die 27 EU-Staats- und Regierungschefs ihre Beratungen in Brüssel zum Krieg in der Ukraine aufgenommen. Geladen ist auch US-Präsident Joe Biden. Die USA wollen ihre Strafmaßnahmen gegen Russland verschärfen, die EU-Staaten sind sich uneins, was ein russisches Energie-Embargo betrifft. Während es Deutschland und Österreich kategorisch ausschließen, drängen vor allem die baltischen Länder darauf.

NATO stockt Truppen an Ostflanke massiv auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Einen Monat nach Kriegsbeginn in der Ukraine rüstet sich die NATO gegen einen möglichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen durch Russland und verstärkt zudem weiter ihre Ostflanke. "Die NATO war nie so vereint wie heute", sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in Brüssel. Bei dem Gipfeltreffen bat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft um die Lieferung von Kampfflugzeugen und Panzern.

G-7 fordern von Putin sofortiges Kriegsende in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G-7) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum sofortigen Ende des Angriffs auf die Ukraine aufgefordert. Bei ihrem Krisengipfel in Brüssel drohten die G-7 dem Kremlchef mit Konsequenzen für die vor vier Wochen begonnene Invasion.

Strategische Gas-Reserve beschlossen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Als direkte Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine legt sich Österreich eine strategische Gas-Reserve an. Der entsprechende Beschluss fiel heute, Donnerstagabend, im Nationalrat. SPÖ und FPÖ stimmten gemeinsam mit ÖVP und Grünen zu, somit war die nötige Zweidrittelmehrheit gegeben. Nur NEOS waren dagegen, weil damit die Abhängigkeit vom russischen Gas nicht verringert werde.

Fridays for Future streiken zum zehnten Mal für das Klima

Wien/Österreich-weit - Die österreichischen Fridays-For-Future-Bewegungen begehen an diesem Freitag die bereits zehnte weltweite Auflage des Klimastreiks auf. In Wien beginnt die Aktion um 13.30 Uhr in der Wiener City beim Stubentor von wo aus der Demozug in Richtung Praterstern führt, wo ab 16.00 die Abschlusskundgebung in der Venediger Au stattfindet. Auch in den anderen Bundesländern - Ausnahme ist das Burgenland - wird wieder für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Zahlreiche offene Fragen für Corona-Test-Regime ab 1. April

Wien - Bei der von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigten Limitierung der Gratis-Corona-Tests ab 1. April sind noch Fragen offen. Während die Abgabe der fünf Antigen-"Wohnzimmer"-Tests über die Apotheken bereits geregelt ist, ist aus Sicht Wiens vor allem die Kontrolle der Einhaltung der Abgabe von maximal fünf PCR-Tests unklar, wie die Stadt am Donnerstag auf APA-Anfrage betonte. Seitens des Ministeriums verwies man auf die Zuständigkeit der Länder.

Wien und Burgenland lehnen Quarantäne-Verkürzung klar ab

Wien - Die Bundeshauptstadt Wien sowie das Burgenland lehnen die neuen Empfehlungen des Gesundheitsministeriums zur verkürzten Absonderung von Corona-Infizierten ohne Test klar ab. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verwies neben medizinischen auch auf rechtliche Bedenken. "Dieses verantwortungslose Handeln wird dazu führen, dass wir die Hochinzidenzphase unnötig in die Länge ziehen. Das kommt nahezu einer gesundheitsbehördlichen Selbstaufgabe gleich", so Hacker zur APA.

