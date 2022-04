Kiew sieht verstärkte Angriffe auf die Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Das russische Militär konzentriert seine Angriffe nach ukrainischen Angaben auf die östlich gelegenen Gebiete der Ukraine. Es gebe Luftangriffe auf die Städte Mariupol, Charkiw und Tschernihiw, sagte Präsidentenberater Olexij Arestowytsch am Samstag im ukrainischen Fernsehen. Neben der Rüstungsindustrie seien auch Wohngebiete betroffen. In einem nördlichen Vorort Kiews wurden indes 20 Leichen entdeckt, nachdem sich die russische Armee von dort zurückgezogen hatte.

Sieben Fluchtkorridore für ukrainische Bevölkerung

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Für die bedrängte Zivilbevölkerung in umkämpften Städten der Ukraine sind am Samstag sieben Fluchtkorridore eingerichtet worden. Aus der besonders schwer von Gefechten betroffenen Stadt Mariupol im Süden soll ein Weg für Privatfahrzeuge in Richtung der Stadt Saporischschja führen, wie Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk in Kiew mitteilte. Aus der Stadt Berdjansk sollten Zivilisten mit Bussen abgeholt werden, aber auch mit Autos Richtung Saporischschja fliehen können.

Haimbuchner mit 93,4 Prozent als oö. FP-Chef wiedergewählt

Linz - Der oö. LHStv. Manfred Haimbuchner ist beim FPÖ-Landesparteitag am Samstag in Linz als Landesparteiobmann wiedergewählt worden. In ihren Reden waren sowohl er als auch Bundesparteiobmann Herbert Kickl um innerparteiliche Harmonie bemüht. Kickl schwor die Funktionäre auch auf die Bundespräsidentenwahl ein. Ziel sei es, dass die FPÖ das Staatsoberhaupt stelle. Eine Entscheidung werde es zu geeigneter Zeit geben, sagte er, ließ aber Sympathie für Susanne Fürst durchklingen.

Rendi-Wagner fordert Maßnahmen gegen hohe Inflation

Wien - Die Inflation ist mit knapp sieben Prozent auf dem höchsten Wert seit 40 Jahren. "Das ist kein Schmutz", so SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Samstag in einer Pressekonferenz. Sie warf der Regierung Untätigkeit vor und will diese Woche eine Sondersitzung des Nationalrats zur Teuerung beantragen. Rendi-Wagner fordert eine Lohnsteuersenkung, eine Inflationsanpassung der Pensionen, Steuersenkungen auf Sprit, Gas und Strom und die Rücknahme der Richtwertmietenerhöhung.

Elfjähriger kam bei Unfall in der Steiermark ums Leben

Sölk - Ein elf Jahre alter Bub ist am Samstag in Sölk (Bezirk Liezen) bei einem Unfall mit einem Quad ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Nachmittag bekannt gab, war der Bub mit dem vierrädrigen Gefährt auf einer Wiese der elterlichen Landwirtschaft umgekippt. Das Gefährt stürzte auf den Buben, er wurde dabei getötet.

Macron verspricht soziale Gerechtigkeit und Kaufkrafthilfen

Paris - Eine Woche vor dem Start der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron mehr soziale Gerechtigkeit und Kaufkrafthilfen in der aktuellen Krise in Aussicht gestellt. "Unser Projekt für 2022, das ist Solidarität und sozialer Fortschritt", sagte Macron am Samstag vor Zehntausenden Anhängern in Nanterre bei Paris bei seinem einzigen großen Auftritt vor der ersten Runde der Wahl.

Vergewaltigung in Linz: U-Haft für drei Verdächtige

Linz - Über drei Burschen, die nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen Mittwochabend nahe des Linzer Hauptbahnhofs festgenommen worden sind, ist Freitagabend die Untersuchungshaft verhängt worden. Der vierte Verdächtige, der sich Freitagabend bei der Polizei in Vöcklabruck stellte, habe sich bei seiner polizeilichen Einvernahme nicht geständig gezeigt, sagte Staatsanwaltssprecherin Ulrike Breiteneder am Samstagnachmittag zur APA. Auch für ihn wurde die U-Haft beantragt.

