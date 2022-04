Macron und Le Pen in französischer Präsidentenstichwahl

Paris - In Frankreich findet am Sonntag die Stichwahl des Staatspräsidenten statt. Die Entscheidung fällt zwischen dem zentrumsliberalen, pro-europäischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und seiner rechtspopulistischen, europaskeptischen Herausforderin Marine Le Pen. Laut Umfragen liegt der 44-Jährige mehr als zehn Prozentpunkte vor seiner Mitbewerberin.

Selenskyj: "Treffen mit Austin und Blinken am Sonntag"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat inmitten des russischen Angriffskrieges überraschend einen Besuch einer hochrangigen US-Delegation für diesen Sonntag in Kiew angekündigt. "Ich denke nicht, dass es ein großes Geheimnis ist. Morgen werde ich ein Treffen mit dem US-Verteidigungsminister (Lloyd Austin) und mit Außenminister (Antony) Blinken haben", sagte Selenskyj am Samstag bei einer Pressekonferenz in einer U-Bahn-Station in Kiew.

Selenskyj: Bereits acht Tote durch Angriff auf Odessa

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Zahl der Toten durch Luftangriffe in der südukrainischen Hafenstadt Odessa ist nach Angaben aus Kiew auf mindestens acht gestiegen. 18 bis 20 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstagabend bei einer Pressekonferenz in Kiew. Nach seinen Angaben wurden insgesamt sieben russische Raketen auf Odessa abgefeuert. Dabei sei ein Wohngebäude getroffen worden.

Mariupol: Russische Truppen verhindern offenbar Evakuierung

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein neuer Versuch zur Evakuierung von Zivilisten aus der südukrainischen Hafenstadt Mariupol ist nach Angaben eines Vertreters der Stadtverwaltung von den russischen Truppen durchkreuzt worden. 200 Einwohner hätten sich am Samstag versammelt, um aus der seit Wochen heftig umkämpften Stadt weggebracht zu werden, doch hätten russische Soldaten die Menge "auseinandergetrieben", teilte Vize-Bürgermeister Petro Andriuschtschenko im Onlinedienst Telegram mit.

Misstrauensantrag gegen Wallner

Bregenz - Die Oppositionsparteien im Vorarlberger Landtag stellen einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, aber Wallner habe "den letzten Rest an Vertrauen verspielt", so die Klubobleute von FPÖ, SPÖ und NEOS. Eine Mehrheit zeichnet sich nicht ab. Grünen-Bundeschef Werner Kogler sprach zwar am Samstag von einem "erschütternden Sittenbild", meinte aber, vorerst müsse einmal "alles auf den Tisch" und geprüft werden.

Über 100 Tote bei Explosion in Nigeria

Abuja - Bei einer Explosion in einem Depot einer illegalen Öl-Raffinerie in Nigeria sind nach offiziellen Angaben in der Nacht mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, sagte der Öl-Kommissar des Bundesstaates Rivers, Goodluck Opiah, am Samstag. Ein Vertreter der Nichtregierungsorganisation Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC) bestätigte das Unglück.

Polens Präsident befürchtet Tod von verschütteten Bergleuten

Warschau - Polens Präsident Andrzej Duda hat sich pessimistisch über das Schicksal von zehn verschütteten Bergleuten geäußert. "Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es in der Grube Zofiowka Tote gibt, aber wir hoffen immer noch, dass wir überlebende Bergleute herausholen können", sagte das am Samstagabend persönlich an den Unglücksort gekommene Staatsoberhaupt der Nachrichtenagentur PAP. Offizielle Stellen wollten aber nicht ausdrücklich bestätigen, dass die vier Männer tot seien.

